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La Suprema Corte de Justicia activó un fin de semana largo antes de fin de mes con la Resolución N° 877/2026

Política

La Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmó nuevos asuetos distritales y habrá un fin de semana largo antes de que termine agosto en varios municipios.

La Suprema Corte de Justicia activó un fin de semana largo antes de fin de mes con la Resolución N° 877/2026

La Suprema Corte de Justicia activó un fin de semana largo antes de fin de mes con la Resolución N° 877/2026

A través de la Resolución N° 877/2026, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires oficializó la adhesión a los asuetos distritales solicitados por diversas comunas. De esta manera, miles de empleados judiciales y de la administración pública gozarán de un merecido descanso extendido antes de culminar el presente mes.

IMPORTANTE: El Gobierno avaló bonos por $1.823.040 para los trabajadores que cobran hasta $1.114.502

Dónde rige el fin de semana largo y el asueto judicial

Estación Merlo del Tren Sarmiento

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La medida rubricada por el presidente del máximo tribunal provincial, Sergio Gabriel Torres, dispone la suspensión de términos procesales y el cese de actividades administrativas en dependencias clave:

  • Merlo (viernes 28 de agosto): Al celebrarse su Aniversario Fundacional, la localidad disfrutará de un receso administrativo que dará inicio a un fin de semana largo de tres jornadas consecutivas.
  • Castelli (lunes 31 de agosto): Con motivo de sus festejos fundacionales, el asueto se trasladará al último día del mes, permitiendo a los trabajadores empalmar el descanso con el fin de semana previo.
  • Guardias indispensables: El tribunal determinó que los organismos alcanzados deberán arbitrar las medidas correspondientes para mantener las guardias judiciales necesarias durante dichas fechas.

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