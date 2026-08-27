La Suprema Corte de Justicia activó un fin de semana largo antes de fin de mes con la Resolución N° 877/2026
La Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmó nuevos asuetos distritales y habrá un fin de semana largo antes de que termine agosto en varios municipios.
A través de la Resolución N° 877/2026, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires oficializó la adhesión a los asuetos distritales solicitados por diversas comunas. De esta manera, miles de empleados judiciales y de la administración pública gozarán de un merecido descanso extendido antes de culminar el presente mes.
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Dónde rige el fin de semana largo y el asueto judicial
La medida rubricada por el presidente del máximo tribunal provincial, Sergio Gabriel Torres, dispone la suspensión de términos procesales y el cese de actividades administrativas en dependencias clave:
- Merlo (viernes 28 de agosto): Al celebrarse su Aniversario Fundacional, la localidad disfrutará de un receso administrativo que dará inicio a un fin de semana largo de tres jornadas consecutivas.
- Castelli (lunes 31 de agosto): Con motivo de sus festejos fundacionales, el asueto se trasladará al último día del mes, permitiendo a los trabajadores empalmar el descanso con el fin de semana previo.
- Guardias indispensables: El tribunal determinó que los organismos alcanzados deberán arbitrar las medidas correspondientes para mantener las guardias judiciales necesarias durante dichas fechas.
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