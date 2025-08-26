Flamengo asusta: destrozó a Vitória por 8-0 y sigue a paso firme en el Brasileirao
El conjunto carioca logró una de las mayores goleadas en la historia del torneo brasileño y es el máximo aspirante a ganar la Copa Libertadores.
Flamengo dio un espectáculo inolvidable en el estadio Maracaná al vencer 8-0 a Vitória por la jornada 21 del Brasileirao 2025, en lo que ya quedó registrado como una de las victorias más abultadas en la historia del campeonato. El equipo dirigido por Filipe Luís mostró un rendimiento demoledor de principio a fin y una contundencia que dejó sin respuestas a su rival.
Este resultado no solo afianza al Mengao en la cima de la tabla, sino que además envía un mensaje claro de cara a la Copa Libertadores, donde enfrentará a Estudiantes de La Plata en cuartos de final, donde del otro lado de la llave tiene a otros dos equipos argentinos como Racing y Vélez.
Los goles llegaron en ráfaga desde el inicio: a los 60 segundos, Samuel Lino abrió el marcador con una definición precisa que encendió la fiesta. Minutos más tarde, Pedro apareció en todo su esplendor con un triplete que ratificó su papel de figura indiscutida del Flamengo. El delantero no solo aportó cantidad, sino también calidad, con un tanto memorable en el que desairó a su marca con una elástica antes de fusilar al arquero.
El festival de goles se completó con tantos de Giorgian De Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique y otro de Lino, que redondearon la histórica goleada. En total, fueron ocho conquistas que dejaron al público extasiado y al plantel de Vitória completamente abatido, incapaz de reaccionar ante la superioridad aplastante del rival.
Con este triunfo, alcanzó los 43 puntos y se mantiene como único líder, apenas un punto por delante de Palmeiras, que en paralelo derrotó 3-0 a Sport Recife con un doblete del argentino José “Flaco” López. La competencia en lo alto de la tabla promete ser electrizante, aunque el conjunto carioca demostró tener recursos ofensivos y variantes que lo colocan un escalón por encima del resto.
La magnitud de la goleada superó registros previos, como el 7-0 de San Pablo a Paysandú en 2004, y quedará como una página dorada en la historia del Brasileirao. Ahora, el conjunto carioca se enfocará en su próximo compromiso liguero ante Gremio, programado para el 31 de agosto, que servirá de preparación para el desafío internacional contra Estudiantes.
El Pincha, consciente de la potencia ofensiva que mostró Flamengo, sabe que enfrentará a un rival en plenitud, con confianza desbordante y la ambición de conquistar tanto el torneo local como la Libertadores.
