Flamengo asusta: destrozó a Vitória por 8-0 y sigue a paso firme en el Brasileirao

Con este triunfo, alcanzó los 43 puntos y se mantiene como único líder, apenas un punto por delante de Palmeiras, que en paralelo derrotó 3-0 a Sport Recife con un doblete del argentino José “Flaco” López. La competencia en lo alto de la tabla promete ser electrizante, aunque el conjunto carioca demostró tener recursos ofensivos y variantes que lo colocan un escalón por encima del resto.

image

La magnitud de la goleada superó registros previos, como el 7-0 de San Pablo a Paysandú en 2004, y quedará como una página dorada en la historia del Brasileirao. Ahora, el conjunto carioca se enfocará en su próximo compromiso liguero ante Gremio, programado para el 31 de agosto, que servirá de preparación para el desafío internacional contra Estudiantes.

El Pincha, consciente de la potencia ofensiva que mostró Flamengo, sabe que enfrentará a un rival en plenitud, con confianza desbordante y la ambición de conquistar tanto el torneo local como la Libertadores.