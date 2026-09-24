Estudiantes jugará en su cancha frente a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores

A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, la institución albirroja ratificó que el predio de 1 y 57 será el escenario principal de la primera batalla. El conflicto central radicaba en la normativa de CONMEBOL, que exige una capacidad mínima para cuatro mil simpatizantes visitantes. Como el recinto albirrojo alberga a 32 mil espectadores y no alcanzaba a garantizar ese cupo sin comprometer la seguridad o el espacio local, la sede permanecía en duda. Sin embargo, un acuerdo entre las dirigencias de ambos clubes permitió redistribuir las ubicaciones y destrabar la habilitación.