Estudiantes jugará en su cancha frente a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores
Tras destrabarse las negociaciones por el cupo de la hinchada visitante, la dirigencia del Pincha confirmó que la ida ante el Mengao se disputará en La Plata.
Estudiantes de La Plata confirmó una de las noticias más esperadas por sus hinchas de cara al tramo decisivo del certamen continental: el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo se disputará en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.
A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, la institución albirroja ratificó que el predio de 1 y 57 será el escenario principal de la primera batalla. El conflicto central radicaba en la normativa de CONMEBOL, que exige una capacidad mínima para cuatro mil simpatizantes visitantes. Como el recinto albirrojo alberga a 32 mil espectadores y no alcanzaba a garantizar ese cupo sin comprometer la seguridad o el espacio local, la sede permanecía en duda. Sin embargo, un acuerdo entre las dirigencias de ambos clubes permitió redistribuir las ubicaciones y destrabar la habilitación.
De esta manera, el primer cruce entre el Pincha y el Mengao quedó pactado para el jueves 15 de octubre a las 21:30 en territorio platense. La revancha, por su parte, se jugará una semana más tarde, el 22 de octubre en el mítico Maracaná de Río de Janeiro, en el mismo horario.
Estudiantes jugará en el Estadio UNO frente a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores
El ganador de este choque de potencias obtendrá el boleto a la gran final del torneo más importante de América. En la otra llave del cuadro semifinal se medirán Fluminense y Palmeiras, garantizando un cruce apasionante de alto impacto entre argentinos y brasileños.
Los duelos entre los equipos paulistas y cariocas se desarrollarán los días 14 y 21 de octubre. Todos los cañones apuntan al sábado 28 de noviembre, fecha elegida por el ente organizador para disputar el partido definitivo por la gloria eterna en el Estadio Centenario de Montevideo. Mientras tanto, en La Plata ya se respira clima de fiesta pura con la certeza de hacerse fuertes en casa.
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