Flamengo vs. Racing por las semifinales de la Copa Libertadores: horario, formaciones y cómo ver en vivo

flamengo

Enfrente está el poderoso Flamengo, siempre candidato y con un súper equipo, que tras una irregular fase de grupos en la que finalizó segundo por detrás de Liga de Quito, sacó de competencia a Inter de Porto Alegre en octavos y a Estudiantes de La Plata en cuartos.

El "Mengao" viene envalentonado tras una buena victoria ante Palmeiras. Buscará hacerse fuerte de local en el mítico Maracaná, donde por momentos bailó al "Pincha" en la pasada serie.

Formaciones de Flamengo vs. Racing por la Copa Libertadores

Flamengo: Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Datos de Flamengo vs. Racing

Hora: 21:30

TV: Fox Sports

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

VAR: Carlos Orbe (ECU)

Estadio: Maracaná