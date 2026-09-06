Flojo debut para Sofía Montenegro en UFC: sumisión, rostro ensangrentado y derrota en París

Con este resultado, Montenegro sumó la tercera caída de su carrera sobre un historial que contempla seis victorias. Cabe recordar que la marplatense había firmado su vínculo con la empresa presidida por Dana White luego de protagonizar un memorable combate en el Contender Series de septiembre de 2025, pese a caer por decisión dividida ante la brasileña Jeisla Chaves. Tras superar postergaciones por inconvenientes de salud, la atleta enfrentará ahora la etapa de recuperación para enfocarse en su revancha dentro de la jaula.