Fluminense vs. Independiente Rivadavia, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV
La Lepra mendocina atraviesa un presente soñado y buscará sostener su racha en Brasil frente a un rival herido que necesita reaccionar en la Libertadores.
El desafío es enorme, pero también lo es la confianza. Independiente Rivadavia visitará a Fluminense en el mítico estadio Maracaná, desde las 21:30, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. El equipo mendocino intentará aprovechar su gran momento para sumar en un escenario histórico y seguir haciendo historia en el plano internacional.
El conjunto dirigido por Alfredo Berti llega en un estado de forma envidiable. Tras un arranque ideal en la Copa, con una victoria que marcó un hito para el club, logró ratificar su nivel en el torneo local con un triunfo clave que lo posiciona como líder de su zona y lo convirtió en el primer clasificado a los playoffs. La Lepra ha construido una identidad clara, con variantes tácticas y un juego ofensivo que le permite competir de igual a igual.
Ese presente contrasta con la realidad de su rival. Fluminense atraviesa un momento irregular, marcado por resultados adversos tanto en el ámbito local como en el internacional. La reciente derrota en el clásico frente a Flamengo dejó secuelas, no solo por el resultado sino también por la lesión de un jugador clave como Luciano Acosta. Además, el empate sin goles en su debut copero encendió señales de alerta.
El equipo brasileño, conducido por Luis Zubeldía, necesita recuperar su mejor versión para no comprometer su futuro en el grupo. Para ello, confiará en la experiencia y el talento de futbolistas como Paulo Henrique Ganso y Jefferson Savarino, quienes serán fundamentales para generar juego y romper la resistencia rival.
Para Independiente Rivadavia, el desafío será sostener su propuesta en un contexto adverso. El Maracaná representa uno de los escenarios más imponentes del fútbol mundial, pero el equipo mendocino ha demostrado personalidad y carácter para afrontar este tipo de compromisos. La solidez defensiva y la velocidad por las bandas aparecen como herramientas clave para intentar lastimar.
El partido no solo pondrá en juego puntos importantes, sino también el posicionamiento en un grupo que recién comienza a definirse. Mientras el local busca reacomodarse, la visita quiere consolidarse como una de las sorpresas del torneo. Con realidades opuestas pero ambiciones similares, el choque promete intensidad y emoción.
Fluminense vs. Independiente Rivadavia: probables formaciones
- Fluminense: Fábio; Rene, Juan Pablo Freytes, Jemmes, Samuel Xavier; Matheus Martinelli, Hércules; Kevin Serna, Ganso, Agustín Canobbio; Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Matías Fernández; Sebastián Villa; Alex Arce, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Fluminense vs. Independiente Rivadavia: otros datos
- Hora: 21.30
- Estadio: Maracaná (Río de Janeiro, Brasil)
- Árbitro: Jhon Ospina
- VAR: Franklin Congo
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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