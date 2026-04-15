Fluminense vs. Independiente Rivadavia, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto dirigido por Alfredo Berti llega en un estado de forma envidiable. Tras un arranque ideal en la Copa, con una victoria que marcó un hito para el club, logró ratificar su nivel en el torneo local con un triunfo clave que lo posiciona como líder de su zona y lo convirtió en el primer clasificado a los playoffs. La Lepra ha construido una identidad clara, con variantes tácticas y un juego ofensivo que le permite competir de igual a igual.