Fran Cerúndolo también ganó y los hermanos metieron un doblete de oro en Roland Garros
El italiano no pudo recuperarse físicamente bajo los 33° grados que azotaron París y el argentino sacó ventajas para ganarle en cinco sets y quedar en la historia.
La jornada del Roland Garros quedará grabada en las páginas más doradas del deporte nacional. Al impactante batacazo mundial de Juan Manuel Cerúndolo, quien eliminó al número 1 del mundo Jannik Sinner, se le sumó minutos más tarde la sólida victoria de su hermano mayor, Francisco. De esta manera, los dos hermanos avanzaron en simultáneo a la tercera ronda del torneo sobre polvo de ladrillo más importante del planeta.
Juan Manuel Cerúndolo le ganó a Jannik Sinner en Roland Garros
La locura familiar se completó minutos más tarde cuando Francisco Cerúndolo (26° del ranking) también selló su boleto a la tercera ronda tras batir al local Hugo Gastón por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1. "Fran" se enteró de la hazaña de su hermano menor en pleno partido gracias a los gritos del público francés mientras iba a buscar la toalla. En la próxima instancia, el mayor de los hermanos se medirá ante el norteamericano Zachary Svajda.
La única nota triste de la jornada argentina en París corrió por cuenta de Facundo Díaz Acosta. El actual 151° del mundo batalló de igual a igual en una desgastante guerra de cinco sets ante la joven promesa estadounidense Learn Tien (18 del mundo), pero terminó despidiéndose del cuadro principal tras caer por 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 y 6-3.
Lo que viene para los hermanos Cerúndolo en la tercera ronda del Roland Garros
Con el cuadro masculino totalmente revolucionado por la caída de Sinner y la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz —dejando a Novak Djokovic y Alexander Zverev como los grandes candidatos en el horizonte—, los Cerúndolo ya conocen sus próximos desafíos:
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Juan Manuel intentará seguir estirando su sueño frente a Landaluce o Kopriva.
Francisco buscará su boleto a la segunda semana de competencia cuando se enfrente ante el norteamericano Zachary Svajda.
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