Fran Cerúndolo también ganó y los hermanos metieron un doblete de oro en Roland Garros

La única nota triste de la jornada argentina en París corrió por cuenta de Facundo Díaz Acosta. El actual 151° del mundo batalló de igual a igual en una desgastante guerra de cinco sets ante la joven promesa estadounidense Learn Tien (18 del mundo), pero terminó despidiéndose del cuadro principal tras caer por 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 y 6-3.

Lo que viene para los hermanos Cerúndolo en la tercera ronda del Roland Garros

Con el cuadro masculino totalmente revolucionado por la caída de Sinner y la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz —dejando a Novak Djokovic y Alexander Zverev como los grandes candidatos en el horizonte—, los Cerúndolo ya conocen sus próximos desafíos: