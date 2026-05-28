Boca vs. Universidad Católica, por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV
El Xeneize se juega su futuro en la Copa Libertadores en el último partido del semestre, sabiendo que no sumar de a tres lo eliminará del certamen.
Boca se juega el semestre completo en una auténtica final internacional. Este jueves, a partir de las 21:30, el Xeneize recibirá a Universidad Católica de Chile por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El equipo de la Ribera no tiene margen de error: necesita imperiosamente sumar de a tres para meterse en los octavos de final, ya que cualquier otro resultado decretará su eliminación temprana del máximo certamen continental.
El clima en el mundo Boca llega caldeado tras el polémico empate de la semana pasada ante Cruzeiro, que terminó con fuertes reclamos del plantel de Claudio Úbeda al árbitro por dos supuestas manos no sancionadas en el descuento. Ahora, el cuadro azul y oro buscará cortar una racha de tres partidos sin ganar y enderezar el rumbo en su fortaleza.
¿Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final?
El panorama de la zona es dramático y tiene al conjunto argentino contra las cuerdas:
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La tabla de posiciones: Boca llega en el tercer puesto con 7 puntos, mientras que Cruzeiro suma 8 y Universidad Católica lidera con 10 unidades.
La única opción: El Xeneize está obligado a ganar. Si lo logra, alcanzará la línea de los 10 puntos de los Cruzados y los superará por el "desempate olímpico" (el resultado entre sí), gracias al triunfo por 2-1 obtenido en Chile en la primera jornada.
El peligro del empate: Una igualdad dejará a Boca automáticamente afuera de la competencia sin importar lo que pase en el otro partido del grupo.
Claudio Úbeda meterá mano en la estructura titular debido a suspensiones y lesiones que arrastra el plantel: Marco Pellegrino ingresará en la zaga central en reemplazo de Ayrton Costa, quien debe cumplir una fecha de sanción por acumulación de amarillas. El experimentado Ander Herrera se meterá en el once inicial para acompañar a Milton Delgado y Leandro Paredes, ganándole la pulseada a Tomás Belmonte. Santiago Ascacíbar sigue afuera por suspensión.
Ante la lesión de Adam Bareiro, Exequiel Zeballos compartirá la dupla de ataque con Milton Giménez. No obstante, el cuerpo técnico esperará hasta último momento al uruguayo Miguel Merentiel (se recupera de una molestia en el sóleo) para ver si puede sumar minutos. El juvenil Tomás Aranda volverá a ser el encargado de la conducción como enganche. Por su parte, la Universidad Católica comandada por Daniel Garnero buscará recuperarse de la caída en el clásico ante Colo-Colo y abrochar su pasaje, algo que logrará con solo rescatar un empate en Buenos Aires.
Probables formaciones del encuentro entre Boca y Universidad Católica
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Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
Universidad Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.
Otros datos del partido
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Hora: 21:30
Estadio: La Bombonera
TV: Fox Sports
Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)
VAR: David Rodríguez
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