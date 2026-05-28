Boca presentó una nueva camiseta y activó la nostalgia más poderosa del mundo xeneize

Hay algo curioso en cómo funcionan estas camisetas homenaje. A veces parecen vender tela, pero en realidad venden memoria. Una memoria muy específica: noches de Copa, relato de televisión abierta, bengalas, pantalones anchos y una sensación bastante noventosa de que Boca podía competir contra cualquiera.

Y quizá por eso la reacción fue inmediata. Porque para muchos hinchas, esa camiseta no representa solamente dos Libertadores. Representa una época donde Boca parecía invencible y donde el club construyó una mística que todavía hoy condiciona cada presente futbolero.

Nueva camiseta aniversario

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