Francia sufrió una baja clave: Hugo Ekitiké se pierde el Mundial 2026 por una grave lesión

A pesar de esta nueva baja, el conjunto francés mantiene un potencial ofensivo de alto nivel, con figuras como Kylian Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué y Rayan Cherki, quienes atraviesan un gran presente en sus respectivos clubes.

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La recuperación de Ekitiké demandará varios meses, lo que lo deja automáticamente fuera de la cita mundialista. Más allá del impacto colectivo, la lesión también representa un duro golpe a nivel personal para un jugador que había trabajado para ganarse un lugar en el equipo.

Les Bleus deberán reconfigurar sus opciones de cara al torneo, mientras que el delantero iniciará un largo proceso de rehabilitación con el objetivo de volver a las canchas en plenitud.