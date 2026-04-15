Francia sufrió una baja clave: Hugo Ekitiké se pierde el Mundial 2026 por una grave lesión
El delantero del Liverpool sufrió la rotura del tendón de Aquiles y quedó descartado para la Copa del Mundo, en un nuevo golpe para el seleccionado francés.
La Selección de Francia recibió una noticia que sacude su planificación de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Hugo Ekitiké sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pierna derecha y no podrá ser parte de la próxima Copa del Mundo, confirmando así los peores presagios tras su salida en camilla durante un partido de Liverpool por la Champions League 2025/26.
La lesión se produjo en un momento aparentemente inofensivo del juego, antes de la media hora del encuentro frente a Paris Saint-Germain (PSG). El delantero intentó ir en busca de un pase filtrado, pero en plena carrera sintió un fuerte dolor en la zona del tobillo que lo hizo caer inmediatamente al césped. La reacción fue instantánea: gritos de dolor, gestos de desesperación y la imposibilidad de reincorporarse.
El cuerpo médico ingresó rápidamente, pero la gravedad del cuadro quedó en evidencia desde el primer momento. Ekitiké debió abandonar el campo en camilla y entre lágrimas, una imagen que anticipaba un diagnóstico severo. Horas más tarde, los estudios confirmaron la rotura del tendón de Aquiles, una de las lesiones más complejas para un futbolista.
El delantero venía teniendo una temporada destacada en el fútbol inglés, con 17 goles y seis asistencias en 45 partidos, números que lo posicionaban como una opción firme para integrar la lista del seleccionado dirigido por Didier Deschamps. Su ausencia representa un golpe importante, aunque el equipo cuenta con una amplia variedad de alternativas ofensivas.
No es la primera vez que Francia enfrenta una situación de este tipo. En el Mundial de Qatar 2022, el equipo sufrió una ola de lesiones que afectó a varios jugadores clave antes y durante la competencia. Nombres como N’Golo Kanté, Paul Pogba y Karim Benzema estuvieron entre los afectados, en un contexto que puso a prueba la profundidad del plantel.
A pesar de esta nueva baja, el conjunto francés mantiene un potencial ofensivo de alto nivel, con figuras como Kylian Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué y Rayan Cherki, quienes atraviesan un gran presente en sus respectivos clubes.
La recuperación de Ekitiké demandará varios meses, lo que lo deja automáticamente fuera de la cita mundialista. Más allá del impacto colectivo, la lesión también representa un duro golpe a nivel personal para un jugador que había trabajado para ganarse un lugar en el equipo.
Les Bleus deberán reconfigurar sus opciones de cara al torneo, mientras que el delantero iniciará un largo proceso de rehabilitación con el objetivo de volver a las canchas en plenitud.
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