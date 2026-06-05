Nuevo conflicto en Francia: un gesto entre Mbappé y Kanté sorprendió antes del Mundial 2026
Un video registrado en la previa del amistoso ante Costa de Marfil se volvió viral y generó todo tipo de interpretaciones sobre la relación entre dos referentes del seleccionado galo.
La Selección de Francia atraviesa los últimos días de preparación para el Mundial 2026, pero una situación ocurrida fuera del campo de juego terminó acaparando buena parte de la atención mediática. Un video protagonizado por Kylian Mbappé y N'Golo Kanté comenzó a circular masivamente en redes sociales y despertó especulaciones sobre una posible tensión dentro del plantel que dirige Didier Deschamps.
Todo ocurrió en los instantes previos al amistoso frente a Costa de Marfil, encuentro que finalizó con una derrota por 2-1 para el conjunto francés. Mientras los futbolistas aguardaban en el túnel para salir al campo, las cámaras captaron a Kanté recorriendo la fila de titulares para saludar a cada uno de sus compañeros. Sin embargo, al llegar a la posición de Mbappé se produjo una escena que no pasó inadvertida.
Las imágenes muestran que no hubo apretón de manos entre ambos jugadores ni tampoco un intercambio visual evidente. El volante continuó avanzando y el delantero permaneció en su lugar sin que se registrara el saludo habitual que sí existió con el resto de los integrantes del equipo. En cuestión de minutos, el fragmento comenzó a viralizarse y dio lugar a múltiples teorías sobre el clima interno de los Bleus.
Las reacciones no tardaron en aparecer. En distintos espacios de debate y redes sociales, numerosos hinchas franceses interpretaron la situación como una señal de conflicto entre dos de las figuras más importantes del plantel. Aunque no existe ninguna confirmación oficial sobre una mala relación entre ambos futbolistas, el contexto hizo que la escena cobrara una dimensión mucho mayor de la que podría haber tenido en otro momento.
La polémica tomó fuerza además porque no es la primera vez que ambos quedan vinculados a una situación comentada públicamente. Semanas atrás, durante un amistoso frente a Colombia, Mbappé había sido foco de críticas luego de que las cámaras lo mostraran reclamándole a Kanté la cinta de capitán cuando ingresó al terreno de juego.
Aquella secuencia generó opiniones divididas entre los seguidores del seleccionado francés y volvió a instalar el debate sobre los liderazgos dentro del grupo. Por ese motivo, el nuevo video fue interpretado por algunos aficionados como una posible continuación de aquel episodio.
No obstante, hasta el momento no surgieron declaraciones de ninguno de los protagonistas ni de integrantes del cuerpo técnico que respalden la existencia de un conflicto. Aun así, la difusión masiva de las imágenes alimentó rumores y comentarios en la previa de una competición en la que Francia volverá a presentarse como una de las principales candidatas al título.
Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, cualquier detalle alrededor del seleccionado francés adquiere una enorme repercusión. Mientras el plantel continúa enfocado en los preparativos para el debut, el episodio se transformó en uno de los temas más comentados del momento. Por ahora, todo se reduce a interpretaciones surgidas a partir de un breve registro, aunque eso no impidió que la situación se convirtiera en un foco de discusión tanto en Les Bleus como en el resto del mundo futbolístico.
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