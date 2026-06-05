Nuevo conflicto en Francia: un gesto entre Mbappé y Kanté sorprendió antes del Mundial 2026

La polémica tomó fuerza además porque no es la primera vez que ambos quedan vinculados a una situación comentada públicamente. Semanas atrás, durante un amistoso frente a Colombia, Mbappé había sido foco de críticas luego de que las cámaras lo mostraran reclamándole a Kanté la cinta de capitán cuando ingresó al terreno de juego.

Aquella secuencia generó opiniones divididas entre los seguidores del seleccionado francés y volvió a instalar el debate sobre los liderazgos dentro del grupo. Por ese motivo, el nuevo video fue interpretado por algunos aficionados como una posible continuación de aquel episodio.

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No obstante, hasta el momento no surgieron declaraciones de ninguno de los protagonistas ni de integrantes del cuerpo técnico que respalden la existencia de un conflicto. Aun así, la difusión masiva de las imágenes alimentó rumores y comentarios en la previa de una competición en la que Francia volverá a presentarse como una de las principales candidatas al título.

Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, cualquier detalle alrededor del seleccionado francés adquiere una enorme repercusión. Mientras el plantel continúa enfocado en los preparativos para el debut, el episodio se transformó en uno de los temas más comentados del momento. Por ahora, todo se reduce a interpretaciones surgidas a partir de un breve registro, aunque eso no impidió que la situación se convirtiera en un foco de discusión tanto en Les Bleus como en el resto del mundo futbolístico.