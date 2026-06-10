Siguen los dramas en Francia: polémica con Mbappé tras ausentarse de la concentración

Diversas imágenes y versiones difundidas en medios europeos ubicaron al delantero en Madrid junto a su pareja. Aunque el viaje estaba contemplado dentro de la autorización concedida por el seleccionado, la noticia provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos hinchas cuestionaron el momento elegido para alejarse del grupo.

El malestar se vio alimentado por el contexto. El seleccionado galo se encuentra ultimando detalles para afrontar una Copa del Mundo en el que figura entre los principales candidatos al título y Mbappé es considerado la máxima referencia futbolística del plantel. Para muchos seguidores, cualquier situación que pueda interpretarse como una distracción adquiere una dimensión especial cuando la competencia está a punto de comenzar.

Las críticas también encontraron respaldo en el rendimiento reciente del atacante. Si bien Francia derrotó por 3-1 a Irlanda del Norte en su último amistoso, la actuación individual de Mbappé estuvo lejos de generar unanimidad. Algunos sectores de la prensa y parte de los aficionados consideraron que su nivel no fue el esperado, algo que aumentó la sensibilidad alrededor de cualquier movimiento extrafutbolístico.

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A pesar de la repercusión, desde la FFF evitaron cuestionar públicamente al futbolista. El organismo no emitió comunicados críticos ni mostró señales de malestar por la situación, dejando en claro que la salida había sido aprobada previamente y que el jugador cumplió con los pasos establecidos por el cuerpo técnico. No obstante, la discusión se instaló entre los seguidores del seleccionado.

Con el torneo a punto de comenzar, el atacante buscará dejar atrás las críticas y concentrarse exclusivamente en el rendimiento dentro del campo de juego. "Les Bleus" depositan gran parte de sus esperanzas en su capitán, quien tendrá una nueva oportunidad de demostrar su importancia en el escenario más importante del fútbol y responder con actuaciones a las dudas que surgieron en los días previos al Mundial.