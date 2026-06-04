Costa de Marfil dio el golpe y sorprendió a Francia en Nantes: lo venció 1-2
El equipo de Didier Deschamps comenzó ganando, pero terminó mostrando señales de preocupación a pocos días del debut en la Copa del Mundo 2026.
Francia sufrió una derrota inesperada en su preparación para el Mundial 2026. En el estadio de Nantes, el seleccionado dirigido por Didier Deschamps cayó por 2-1 frente a Costa de Marfil en un amistoso internacional que dejó sensaciones encontradas para uno de los equipos señalados como favoritos para conquistar la Copa del Mundo. Aunque el conjunto local mostró un buen nivel durante gran parte del primer tiempo, no logró sostener la ventaja y terminó cediendo ante la eficacia de su rival.
El inicio del encuentro fue favorable para los franceses, que rápidamente se adueñaron de la posesión y comenzaron a generar situaciones de peligro. Kylian Mbappé, Michael Olise y Rayan Cherki lideraron los ataques de un equipo que buscó imponer condiciones desde el primer minuto. Las oportunidades comenzaron a aparecer con frecuencia y el arquero Yahia Fofana debió intervenir en varias ocasiones para evitar la apertura del marcador.
La insistencia tuvo recompensa cerca del cierre de la primera etapa. A los 45 minutos, Rayan Cherki protagonizó una gran acción individual dentro del área y definió con precisión para establecer el 1-0. El gol parecía encaminar una victoria lógica para Francia, que hasta ese momento había sido claramente superior y había neutralizado los intentos ofensivos de los marfileños.
Sin embargo, el panorama cambió después del descanso. Deschamps decidió realizar varias modificaciones para repartir minutos entre sus futbolistas y el desarrollo comenzó a equilibrarse. Costa de Marfil encontró más espacios y aprovechó una de sus primeras oportunidades claras. A los siete minutos del complemento, Guéla Doué quedó cara a cara con Mike Maignan y resolvió con categoría para marcar el empate.
A partir de ese momento, el partido perdió fluidez debido a la gran cantidad de cambios realizados por ambos entrenadores. Aun así, el conjunto africano logró mantenerse competitivo y aprovechó el bajón de intensidad de Francia. Mientras los locales intentaban recuperar el control del juego, los visitantes comenzaron a mostrarse cada vez más peligrosos en las transiciones rápidas.
La sorpresa definitiva llegó a los 83 minutos. Amad Diallo apareció por el centro del área para conectar un envío desde la derecha y decretó el 2-1 que terminó siendo definitivo. El tanto provocó el festejo de los marfileños y dejó preocupación en el cuerpo técnico francés, que ahora deberá corregir aspectos defensivos antes del comienzo del Mundial.
Ahora, Les Bleus afrontarán un último amistoso ante Irlanda del Norte antes de debutar frente a Senegal, mientras que el conjunto que viste de naranja llegará fortalecida anímicamente tras derrotar a una de las potencias del fútbol internacional en territorio europeo.
Mirá el resumen de la victoria de Costa de Marfil ante Francia
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