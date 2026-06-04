Costa de Marfil dio el golpe y sorprendió a Francia en Nantes: lo venció 1-2

A partir de ese momento, el partido perdió fluidez debido a la gran cantidad de cambios realizados por ambos entrenadores. Aun así, el conjunto africano logró mantenerse competitivo y aprovechó el bajón de intensidad de Francia. Mientras los locales intentaban recuperar el control del juego, los visitantes comenzaron a mostrarse cada vez más peligrosos en las transiciones rápidas.

La sorpresa definitiva llegó a los 83 minutos. Amad Diallo apareció por el centro del área para conectar un envío desde la derecha y decretó el 2-1 que terminó siendo definitivo. El tanto provocó el festejo de los marfileños y dejó preocupación en el cuerpo técnico francés, que ahora deberá corregir aspectos defensivos antes del comienzo del Mundial.

Ahora, Les Bleus afrontarán un último amistoso ante Irlanda del Norte antes de debutar frente a Senegal, mientras que el conjunto que viste de naranja llegará fortalecida anímicamente tras derrotar a una de las potencias del fútbol internacional en territorio europeo.

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