El comentario de Dembélé a Mbappé que generó debate en la previa del Mundial 2026
Una versión surgida en Francia asegura que el 10 del PSG mantuvo una conversación privada con su par del Real Madrid para pedirle un mayor compromiso defensivo.
La Selección de Francia terminó su preparación para el Mundial 2026 con una victoria por 3-1 frente a Irlanda del Norte. Sin embargo, más allá del resultado positivo, gran parte de la atención se centró en el rendimiento de Kylian Mbappé, quien estuvo lejos de mostrar su mejor nivel. El protagonismo ofensivo quedó en manos de Michael Olise, autor de los tres goles del equipo, mientras que el capitán francés atravesó una noche discreta.
En medio de ese contexto apareció una información que rápidamente ocupó los principales espacios deportivos del país. De acuerdo con una publicación de L’Équipe, Ousmane Dembélé habría mantenido una charla en privado con Mbappé en la que le pidió una mayor participación en tareas defensivas. La intención del actual Balón de Oro sería que el delantero se involucre más en la presión y en la recuperación de la pelota para potenciar las posibilidades en la próxima Copa del Mundo.
La versión tomó fuerza porque recordó inmediatamente una situación similar vivida durante la etapa de Mbappé en PSG. En aquel entonces, Luis Enrique había protagonizado una conversación que se volvió viral por la contundencia de sus palabras. El entrenador español buscó convencer al delantero de que un líder debía aportar mucho más que goles y asumir responsabilidades también cuando el equipo no tenía la posesión.
“He leído que te gustaba Michael Jordan. Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tu tienes que dar ese ejemplo, primero como persona y luego como jugador, de ir a presionar”, fue una de las frases más recordadas de aquel intercambio entre el técnico y la estrella francesa.
Luis Enrique profundizó todavía más su mensaje durante esa charla: “¿Para qué hacer esto? Para ser un líder. Porque tu piensas en marcar goles, claro, eres un fenómeno, un top mundial, sin ninguna duda. Pero a mí no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, nos ayudas en lo defensivo. Si te pones tú como ejemplo a presionar tendremos una máquina de equipo".
"Eso es lo que quiero que hagas como líder aquí en los dos meses que te quedan porque quiero que te vayas por la puerta grande, pero te lo tienes que ganar”, lo pinchó ante el silencio del galo. La conversación concluyó con otra reflexión que marcó aquella etapa en París. “Atacando eres Dios, pero cuando no atacas tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo, eso es un líder, eso es Michael Jordan”, insistió el entrenador.
Finalmente, Mbappé dejó PSG para continuar su carrera en Real Madrid, mientras que el club parisino encontró en Dembélé a un futbolista dispuesto a asumir ese sacrificio táctico y ganó dos Champions League seguidas. Ahora, a pocos días del inicio del Mundial, una supuesta recomendación del extremo volvió a instalar el debate sobre el rol defensivo del capitán francés y la importancia de su compromiso colectivo para las aspiraciones de Les Bleus.
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