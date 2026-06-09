El comentario de Dembélé a Mbappé que generó debate en la previa del Mundial 2026

Luis Enrique profundizó todavía más su mensaje durante esa charla: “¿Para qué hacer esto? Para ser un líder. Porque tu piensas en marcar goles, claro, eres un fenómeno, un top mundial, sin ninguna duda. Pero a mí no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, nos ayudas en lo defensivo. Si te pones tú como ejemplo a presionar tendremos una máquina de equipo".

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"Eso es lo que quiero que hagas como líder aquí en los dos meses que te quedan porque quiero que te vayas por la puerta grande, pero te lo tienes que ganar”, lo pinchó ante el silencio del galo. La conversación concluyó con otra reflexión que marcó aquella etapa en París. “Atacando eres Dios, pero cuando no atacas tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo, eso es un líder, eso es Michael Jordan”, insistió el entrenador.

Finalmente, Mbappé dejó PSG para continuar su carrera en Real Madrid, mientras que el club parisino encontró en Dembélé a un futbolista dispuesto a asumir ese sacrificio táctico y ganó dos Champions League seguidas. Ahora, a pocos días del inicio del Mundial, una supuesta recomendación del extremo volvió a instalar el debate sobre el rol defensivo del capitán francés y la importancia de su compromiso colectivo para las aspiraciones de Les Bleus.