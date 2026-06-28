Feriado para el viernes 3 de julio que juega la Selección Argentina ante Cabo Verde, con "almuerzo popular"

Las autoridades municipales confirmaron el asueto municipal y prepararon un despliegue sin precedentes en la Plaza Dardo Rocha, transformando el espacio público principal en el búnker ideal para festejar el cumpleaños del pueblo y, al mismo tiempo, vivir el "mata-mata" de la Scaloneta.

Los festejos comenzarán formalmente a las 10:00 horas con el acto protocolar, abriendo paso a una grilla que combinará tradición, cultura y pasión futbolera. Se trata de un asueto para trabajadores municipales y escolares del municipio.

Cronograma de los festejos en Pahuajó

Para que la jornada sea completa, el municipio coordinó una serie de atractivos imperdibles para toda la comunidad pehuajense:

Gran almuerzo popular: Seis clubes deportivos y sociales de Pehuajó estarán a cargo de la preparación de un multitudinario asado con cuero . Las porciones se ofrecerán a precios muy populares, garantizando que todas las familias puedan almorzar en la plaza antes de que empiece a rodar la pelota en el Mundial.

Identidad y cultura: El evento albergará talleres recreativos y la entrega de premios del concurso "Manuelita, ¿dónde estás?", una hermosa iniciativa organizada junto a la Fundación Walsh-Facio y el Museo Regional Rafael Hernández para homenajear a la tortuga más famosa del país, nacida de la imaginación de María Elena Walsh.

Cierre a puro ritmo: La música y la danza coparán el escenario principal durante toda la tarde con la presentación continua de artistas locales, culminando al caer la noche con un gran show musical para celebrar el aniversario (y ojalá que la clasificación argentina) a puro baile.



