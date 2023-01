Escándalo en Francia: el presidente de la Federación destrató a Zidane y Mbappé lo cruzó

El nuevo escándalo estalló cuando la continuidad de Deschamps al frente de la selección francesa estaba en duda y el nombre de Zidane aparecía como el favorito para sucederlo.

Consultado acerca de esa posibilidad, el máximo dirigente del fútbol francés, Noël Le Graet, fue lapidario: “¿Si Zidane intentara ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría atendido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección. ¿Zidane en Brasil? Me importa un bledo, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club... No lo sé, me sorprendería. Hace lo que quiere, no es asunto mío. Nunca le he visto, nunca hemos pensado en separarnos de Didier Deschamps”.

https://twitter.com/KMbappe/status/1612192341812445191 Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

“Siempre estuvo por debajo del radar, no hay que contar cuentos. Tenía muchos seguidores, algunos esperaban la salida de Deschamps. Pero, ¿quién puede criticar seriamente a Deschamps? Nadie puede. Siempre se puede fallar un partido, pero llevo 10 años con él, no ha habido muchos problemas. Su salida siempre genera clicks”, finalizó el dirigente.

En medio del escándalo Mbappé salió en defensa de Zidane, artífice de la primera estrella de Francia en su camiseta y uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol francés. Con un escueto pero contundente tuit Mbappé tomó partido con decisión: “Zidane es Francia. No se le falta el respeto así a la leyenda”.

Zidane.jpg Zinedine Zidane

A la nueva interna se sumó la ministra de Deportes de Francia quien le exigió disculpas públicas a Le Graet por sus fuertes críticas a Zidane. “Declaraciones de nuevo con el plus añadido esta vez de una vergonzosa falta de respeto, que nos ofende a todos, a una leyenda del fútbol y del deporte: un “presidente” de la primera federación deportiva de Francia no debería decir eso. Pida disculpas por este exceso de palabras sobre Zidane, por favor”, escribió Amélie Oudéa-Castéra en su cuenta de Twitter.