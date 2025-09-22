Francisco Cerúndolo hizo historia en la Laver Cup 2025 y se llevó un premio millonario

Un premio millonario y récord personal para Francisco Cerúndolo

La Laver Cup distribuyó 2.250.000 dólares en premios, repartidos de manera equitativa entre los integrantes del equipo ganador. En ese marco, Cerúndolo recibió 250.000 dólares, cifra que se convirtió en la segunda más alta de su carrera, solo por detrás de los 290.000 dólares obtenidos en el ATP de Madrid. Gracias a este cheque, el mayor de los hermanos Cerúndolo acumula en 2025 más de 2,4 millones de dólares en premios, consolidando un año excepcional tanto en lo deportivo como en lo económico.