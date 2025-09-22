Francisco Cerúndolo hizo historia en la Laver Cup 2025 y se llevó un premio millonario
El argentino fue parte del equipo del Resto del Mundo que venció a Europa. Se convirtió en el primer tenista nacional en consagrarse en la competencia que se disputó en Berlín.
Francisco Cerúndolo cerró un año inolvidable al quedarse con la Laver Cup 2025 en Berlín. El tenista argentino integró el equipo del Resto del Mundo, dirigido por Andre Agassi, que volvió a superar a Europa y levantó el trofeo en una nueva edición del certamen que ya es un clásico de fin de temporada.
El plantel campeón, que supo demostrar un tremendo nivel dentro de la cancha, también estuvo conformado por Taylor Fritz (EE.UU.), Alex de Miñaur (Australia), Reilly Opelka (EE.UU.), Alex Michelsen (EE.UU.) y Joao Fonseca (Brasil).
Un premio millonario y récord personal para Francisco Cerúndolo
La Laver Cup distribuyó 2.250.000 dólares en premios, repartidos de manera equitativa entre los integrantes del equipo ganador. En ese marco, Cerúndolo recibió 250.000 dólares, cifra que se convirtió en la segunda más alta de su carrera, solo por detrás de los 290.000 dólares obtenidos en el ATP de Madrid. Gracias a este cheque, el mayor de los hermanos Cerúndolo acumula en 2025 más de 2,4 millones de dólares en premios, consolidando un año excepcional tanto en lo deportivo como en lo económico.
Sin lugar a dudas que se tratan de números que reflejan el gran nivel que viene teniendo en la temporada y toda la proyección que demostró ilusionando de esta manera a todos los hinchas argentinos del deporte.
Primer argentino campeón de la Laver Cup
Más allá de lo económico, este título tiene un enorme valor simbólico: Cerúndolo se convirtió en el primer argentino en consagrarse en la Laver Cup, torneo que reúne a grandes figuras del circuito y que en apenas ocho ediciones ya se consolidó como una competencia de prestigio internacional. Con este logro, el tenista de San Isidro refuerza su lugar dentro de la élite del tenis mundial y suma una página dorada a la historia del deporte argentino.
