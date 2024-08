Franco Carboni podría irse de River antes de debutar: lo quiere Martín Demichelis para Rayados

El lateral izquierdo, que arribó al club de la mano de "Micho", todavía no debutó oficialmente (solo sumó minutos en los amistosos con Olimpia y Millonarios) y tiene chances de irse del Millonario a raíz de que no sería prioridad para Marcelo Gallardo. El futbolista no fue incluído por el Muñeco en la nómina de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores y hasta ahora no le dio la chance de jugar tampoco por el torneo local, ni siquiera en el equipo alternativo que jugó el pasado fin de semana ante Gimnasia y Esgrima La Plata.