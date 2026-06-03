Rosario Central podría perder a Fatura Broun: que equipo del fútbol argentino lo busca
Jorge Broun analiza su futuro en Rosario Central y un equipo de nuestro país aparece como una opción concreta para el arquero de 40 años: todos los detalles.
La confirmación de la salida de Jorge Almirón de Rosario Central no solo generó movimientos en el banco de suplentes. En las últimas horas también comenzaron a crecer las dudas sobre la continuidad de Jorge Broun, uno de los referentes del plantel y capitán del equipo durante buena parte de los últimos años.
El arquero de 40 años tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre, pero su futuro en el Canalla aparece rodeado de incertidumbre. La pérdida de protagonismo durante los últimos meses y la posibilidad de sumar continuidad en otro club alimentan las especulaciones sobre una posible salida. Según trascendió, Gimnasia y Esgrima La Plata se interesó en su situación y ya existieron contactos informales para conocer su disponibilidad de cara al próximo mercado de pases.
Gimnasia sigue de cerca la situación de Fatura Broun
El representante del arquero, Roberto San Juan, confirmó que el nombre de Broun apareció en una conversación con dirigentes del Lobo: “Hablamos con Anacleto por un tema de jugadores y me comentó que estaban buscando un arquero y salió el nombre de Fatu. Podría estar la posibilidad, quedó en una conversación respetuosa. Obviamente estuvo el nombre, pero no se avanzó, simplemente se mencionó”, explicó en declaraciones a Radio Provincia.
Además, remarcó el vínculo afectivo que el futbolista mantiene con la institución platense: “Gimnasia es una institución maravillosa y Fatu quiere mucho al club”, señaló. También recordó la etapa que compartió con Diego Maradona durante su paso por el Lobo: “Vivimos momentos muy lindos con Diego, tuvimos el placer de compartir con él”. Actualmente, Broun se encuentra de vacaciones en Europa y aguardará definiciones sobre el futuro deportivo de Rosario Central antes de tomar una decisión.
La falta de minutos y los números de Fatura Broun
La llegada de Jeremías Ledesma redujo considerablemente la participación de Broun en el equipo rosarino y lo relegó al banco de suplentes durante gran parte del semestre. Sobre esa situación, su representante fue contundente: “Fatu necesita jugar, está en su mejor momento deportivo, físico y mental, pero necesita competir. Él considera que tiene que jugar y yo pienso que no se le respetó la trayectoria, que era capitán y referente”.
Durante la temporada disputó apenas cinco encuentros, recibió cinco goles y logró mantener la valla invicta en dos oportunidades, acumulando 450 minutos en cancha. En toda su carrera profesional, Broun suma 435 partidos, con 443 goles recibidos y 149 encuentros sin recibir tantos. Además, fue amonestado en 40 ocasiones y sufrió dos expulsiones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario