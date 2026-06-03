Rosario Central podría perder a Fatura Broun: que equipo del fútbol argentino lo busca

La falta de minutos y los números de Fatura Broun

La llegada de Jeremías Ledesma redujo considerablemente la participación de Broun en el equipo rosarino y lo relegó al banco de suplentes durante gran parte del semestre. Sobre esa situación, su representante fue contundente: “Fatu necesita jugar, está en su mejor momento deportivo, físico y mental, pero necesita competir. Él considera que tiene que jugar y yo pienso que no se le respetó la trayectoria, que era capitán y referente”.

Durante la temporada disputó apenas cinco encuentros, recibió cinco goles y logró mantener la valla invicta en dos oportunidades, acumulando 450 minutos en cancha. En toda su carrera profesional, Broun suma 435 partidos, con 443 goles recibidos y 149 encuentros sin recibir tantos. Además, fue amonestado en 40 ocasiones y sufrió dos expulsiones.