Diez años después, los héroes de la Copa Davis vuelven a reunirse en un evento único: los detalles
El equipo que conquistó el torneo en 2016 volverá a compartir una cancha para celebrar una de las mayores gestas del deporte nacional.
A una década de la inolvidable conquista de la Copa Davis, los protagonistas de aquella histórica hazaña volverán a encontrarse frente al público argentino en un evento especial que buscará revivir una de las páginas más gloriosas del tenis nacional.
Durante 112 años, la Argentina persiguió el sueño de levantar la Ensaladera de Plata. Finalmente, en 2016, el equipo integrado por Juan Martín Del Potro, Federico Delbonis, Leonardo Mayer, Guido Pella y el capitán Daniel Orsanic logró romper la barrera y quedarse por primera vez con el título más importante del tenis por equipos.
La final ante Croacia quedó grabada para siempre en la memoria de los fanáticos. Luego de estar 2-1 abajo en la serie, el conjunto argentino protagonizó una remontada épica. Del Potro consiguió una victoria histórica ante Marin Cilic tras estar al borde de la derrota y dejó la definición en manos de Delbonis, quien selló el triunfo que le permitió al país alcanzar una conquista largamente esperada.
La Copa Davis, una celebración irrepetible
Ahora, diez años después, los campeones volverán a reunirse en una jornada única que se realizará en el Parque Roca de Buenos Aires. El evento será la única oportunidad de ver nuevamente juntos a los integrantes de aquel equipo que marcó un antes y un después en el tenis argentino.
Además del homenaje, los extenistas volverán a la cancha para participar de una exhibición especial. También habrá figuras invitadas del mundo del deporte y el espectáculo, activaciones para el público, espacios gastronómicos y un show musical de cierre.
"A 10 años de la remontada histórica", será el eje de una celebración que buscará recordar no solo un título, sino también una de las gestas deportivas más emocionantes de la historia argentina.
La preventa exclusiva para clientes de Banco Ciudad comenzará el 4 de junio a las 16 horas, mientras que la venta general se habilitará el 5 de junio a la misma hora. En ambos casos habrá financiación de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de la entidad. Las entradas podrán adquirirse a través de All Access.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario