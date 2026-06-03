Diez años después, los héroes de la Copa Davis vuelven a reunirse en un evento único: los detalles

"A 10 años de la remontada histórica", será el eje de una celebración que buscará recordar no solo un título, sino también una de las gestas deportivas más emocionantes de la historia argentina.

La preventa exclusiva para clientes de Banco Ciudad comenzará el 4 de junio a las 16 horas, mientras que la venta general se habilitará el 5 de junio a la misma hora. En ambos casos habrá financiación de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de la entidad. Las entradas podrán adquirirse a través de All Access.