Qué puesto ocupará la Selección Argentina en el Mundial 2026 según 10.000 cálculos matemáticos
La Selección Argentina se prepara para la Copa del Mundo. Una supercomputadora simuló los resultados del torneo: conocé quiénes son los máximos candidatos.
La Selección Argentina llegará al Mundial 2026 como la actual campeona y firme candidata a quedarse con el premio mayor. En la antesala de la gran cita, la famosa supercomputadora de Opta simuló 10.000 veces el torneo y determinó cuáles son los principales equipos con posibilidades de consagrarse.
La proyección estadística coloca a la albiceleste apenas por detrás de tres potencias europeas, consolidando su estatus de elite internacional tras la conquista en Qatar 2022. De acuerdo a este análisis matemático, el conjunto sudamericano supera a históricos como Portugal, Brasil, Alemania y Países Bajos, quedando muy cerca del ansiado podio mundialista.
IMPORTANTE: ¿Argentina bicampeón? El pronóstico de Gabriel Batistuta para el Mundial 2026
El margen entre el equipo albiceleste y sus inmediatos competidores es muy estrecho. El modelo predictivo de Opta refuerza que el combinado nacional mantiene el peso propio y el respaldo competitivo de una base que ya conoce el duro camino hacia la gloria.
El ranking completo y las chances de la Selección Argentina
-
España - 16,1%
Francia - 13%
Inglaterra - 11,2%
Argentina - 10,4%
Portugal - 7%
Brasil - 6,6%
Alemania - 5,1%
Países Bajos - 3,6%
Noruega - 3,5%
Bélgica - 2,4%
Colombia - 2,1%
Marruecos - 1,9%
Uruguay - 1,7%
Suiza - 1,7%
Croacia - 1,6%
Ecuador - 1,4%
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario