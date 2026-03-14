Franco Colapinto comparó su Alpine con el de Pierre Gasly y se quejó: "No están iguales"
El argentino terminó 12° en la parrilla y admitió su frustración, aunque aseguró que peleará por sumar puntos en la carrera del domingo.
La clasificación del Gran Premio de China 2026 dejó a Franco Colapinto con una sensación agridulce. El piloto argentino, que cerró la sesión en 12° lugar, no ocultó su frustración y reconoció que esperaba un mejor desempeño tanto suyo como del Alpine.
“Tengo mucho por mejorar para mañana”, dijo Colapinto tras la sesión, en un gesto de autocrítica. “Me da bronca quedarme tan cerca de entrar en zonas de puntos o pelear posiciones más altas. Vamos a trabajar para mejorar y aprovechar lo que podamos en la carrera”, agregó el joven piloto.
La sesión clasificatoria, que incluyó la prueba sprint, no fue sencilla para Colapinto. Aunque mostró velocidad en ciertos tramos, las inconsistencias del auto y algunos detalles en la puesta a punto limitaron su rendimiento, dejándolo fuera del top 10 y con la necesidad de buscar un mejor resultado el domingo.
Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también enfrentó dificultades durante la clasificación, y Colapinto admitió que esto contribuyó a su sensación de que el equipo aún puede mejorar en varios aspectos del fin de semana.
De cara a la carrera, Colapinto se mostró optimista: “El domingo vamos a dar lo mejor, pelear por sumar puntos y aprovechar cada oportunidad. Esto recién empieza y hay margen para mejorar”, concluyó. Para el piloto argentino, el 12° puesto no es el resultado esperado, pero la mentalidad de aprendizaje y la ambición de sumar sus primeros puntos de la temporada marcan el camino a seguir en Shanghái.
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