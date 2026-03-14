Franco Colapinto comparó su Alpine con el de Pierre Gasly y se quejó: "No están iguales"

De cara a la carrera, Colapinto se mostró optimista: “El domingo vamos a dar lo mejor, pelear por sumar puntos y aprovechar cada oportunidad. Esto recién empieza y hay margen para mejorar”, concluyó. Para el piloto argentino, el 12° puesto no es el resultado esperado, pero la mentalidad de aprendizaje y la ambición de sumar sus primeros puntos de la temporada marcan el camino a seguir en Shanghái.