Así fue la espectacular largada de Franco Colapinto en la Sprint Race de China: ganó cuatro puestos

La disparidad de rendimiento entre el Alpine y el Red Bull (sumado al desgaste prematuro de los neumáticos tras el esfuerzo inicial) hizo que el argentino perdiera terreno.

Tras defender su lugar con uñas y dientes durante las primeras vueltas, Colapinto fue perdiendo lugares hasta caer al puesto 15, ganando apenas un lugar respecto a la qualy del viernes en la madrugada; pero con la sensación positiva de haber tenido el ritmo para pelear de igual a igual en la zona media.