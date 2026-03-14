Así fue la espectacular largada de Franco Colapinto en la Sprint Race de China: ganó cuatro puestos
El piloto argentino de Alpine volvió a tener una gran largada, en la que aprovechó para meter su monoplaza y ganar posiciones.
El Gran Premio de China regaló una de las imágenes más vibrantes de lo que va de la temporada 2026 para el automovilismo argentino. En el marco de la Sprint Race, Franco Colapinto demostró por qué es uno de los pilotos más agresivos en pista, firmando una largada espectacular que lo llevó a escalar rápidamente en el pelotón antes de estabilizarse en una zona de lucha feroz.
Partiendo desde la posición 16, el piloto pilarense de Alpine aprovechó el complejo encadenamiento de las primeras curvas para arriesgar por el lado interno. Con una maniobra precisa y una gran reacción al apagarse los semáforos, logró superar a cuatro monoplazas de manera inmediata, ubicándose en el puesto 12 y encendiendo la ilusión de sus seguidores.
El argentino venía de una maniobra impresionante en Australia, también en la salida, que fue destacada por especialistas, colegas y hasta por la propia Fórmula 1. Fue tendencia durante toda la semana por una gran muestra de sus reflejos, por la que evitó un grave accidente.
Franco Colapinto en la Sprint de China: el duelo con Verstappen y el ritmo final
Sin embargo, la exigencia de la competencia corta y la potencia de sus rivales directos comenzaron a pasar factura. En el transcurso de las vueltas, Franco se vio envuelto en una batalla directa con Max Verstappen, quien venía remontando desde atrás.
La disparidad de rendimiento entre el Alpine y el Red Bull (sumado al desgaste prematuro de los neumáticos tras el esfuerzo inicial) hizo que el argentino perdiera terreno.
Tras defender su lugar con uñas y dientes durante las primeras vueltas, Colapinto fue perdiendo lugares hasta caer al puesto 15, ganando apenas un lugar respecto a la qualy del viernes en la madrugada; pero con la sensación positiva de haber tenido el ritmo para pelear de igual a igual en la zona media.
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