Franco Colapinto contento tras la clasificación habló de Gasly: "Tengo que aprender de un piloto como Pierre"
El equipo francés tuvo una jornada inesperada en Monza con sus dos autos en la Q3 y una pole que dejó al argentino con grandes expectativas para la carrera.
Alpine fue la gran protagonista de la clasificación del Gran Premio de Italia. La escudería francesa no solo consiguió meter a sus dos monoplazas en la Q3, sino que además Pierre Gasly se quedó con la pole position con un registro de 1:21.796, en una actuación que sorprendió al paddock y Franco Colapinto sorprendió con sus rendimiento.
Franco Colapinto también tuvo una destacada actuación: terminó octavo en la clasificación y, por la penalización que arrastra Andrea Kimi Antonelli, avanzará un lugar y largará séptimo. El resultado representa la mejor posición de partida del argentino en la Fórmula 1.
El rendimiento de Alpine estuvo directamente relacionado con las mejoras que el equipo introdujo en sus autos. Colapinto valoró el resultado colectivo, aunque reconoció que todavía debe analizar algunos aspectos de su desempeño para entender por qué no pudo progresar al mismo ritmo que su compañero.
Franco Colapinto explicó qué le faltó
“Es increíble, es una sorpresa para el equipo, no esperabamos hacer la pole. Pierre hizo una qualy muy buena”, afirmó el piloto argentino en diálogo con ESPN.
Sin embargo, Colapinto fue autocrítico con su propia actuación y explicó las diferencias que encontró respecto del rendimiento de Gasly durante las distintas tandas.
“Con respecto a mí, creo que tengo que entender un poco la razón y el por qué de no haber mejorado tanto entre sesión y sesión. Pierre dio saltos más grandes, yo no encontré esas mejores que él tenía. Estaba en el mismo tiempo y después me caí un poco”, analizó.
El argentino también señaló algunos sectores del circuito en los que tuvo dificultades para encontrar el ritmo: “Un par de curvas me estuvieron costando toda la sesión, en la Q1 me sentí un poquito mejor y después me empezó a costar un poco más. Es parte de la experiencia y lo que tengo que aprender de un piloto tan experimentado como Pierre”.
Más allá de su autocrítica, Colapinto destacó el resultado obtenido por la escudería y la importancia de tener a ambos autos entre los protagonistas de la clasificación.
“Pero igualmente fue un buen día para el equipo, quedar octavo era un gran resultado para nosotros ayer. Y hacer la pole es una sorpresa muy grande para todos. Gran laburo de Pierre y del equipo para lograrlo. Ahora con ganas de hacer mañana una buena carrera e ir para adelante”, cerró.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario