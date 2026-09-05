Franco Colapinto contento tras la clasificación habló de Gasly: "Tengo que aprender de un piloto como Pierre"

“Con respecto a mí, creo que tengo que entender un poco la razón y el por qué de no haber mejorado tanto entre sesión y sesión. Pierre dio saltos más grandes, yo no encontré esas mejores que él tenía. Estaba en el mismo tiempo y después me caí un poco”, analizó.

"FUE UN BUEN DÍA PARA EL EQUIPO"



¡LAS PALABRAS DE FRANCO TRAS LA CLASIFICACIÓN DEL #ItalianGP!



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El argentino también señaló algunos sectores del circuito en los que tuvo dificultades para encontrar el ritmo: “Un par de curvas me estuvieron costando toda la sesión, en la Q1 me sentí un poquito mejor y después me empezó a costar un poco más. Es parte de la experiencia y lo que tengo que aprender de un piloto tan experimentado como Pierre”.

Más allá de su autocrítica, Colapinto destacó el resultado obtenido por la escudería y la importancia de tener a ambos autos entre los protagonistas de la clasificación.

“Pero igualmente fue un buen día para el equipo, quedar octavo era un gran resultado para nosotros ayer. Y hacer la pole es una sorpresa muy grande para todos. Gran laburo de Pierre y del equipo para lograrlo. Ahora con ganas de hacer mañana una buena carrera e ir para adelante”, cerró.