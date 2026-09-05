Fórmula 1: ¿en qué posición terminó Franco Colapinto en la clasificación del GP de Italia?

Después de la sesión, Colapinto destacó el trabajo realizado por Alpine, aunque reconoció que todavía busca entender por qué no pudo mejorar sus tiempos al mismo ritmo que su compañero.

“Es bastante increíble, sorpresa para el equipo también. Pierre hizo una qualy muy buena”, expresó el argentino.

“Pierre venía dando pasos mejores que yo, y yo no encontraba esas mejoras. Estaba en el mismo tiempo y después me caí un poco. Después entenderé el por qué. Pero fue un gran resultado para nosotros. Hacer la pole es una sorpresa para todos. Un gran laburo de Pierre y el equipo para hacerlo. Obviamente que con ganas de hacer una buena carrera mañana”, agregó.

Así, Franco Colapinto largará séptimo en el Gran Premio de Italia, con una oportunidad concreta de pelear por puntos en una carrera que puede marcar otro momento importante en su temporada.