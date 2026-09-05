Fórmula 1: ¿en qué posición terminó Franco Colapinto en la clasificación del GP de Italia?
El argentino consiguió su mejor puesto de partida en la Fórmula 1 y quedó entre los ocho más rápidos, aunque una sanción modificó su lugar definitivo.
Franco Colapinto tuvo una jornada histórica en el Gran Premio de Italia y consiguió su mejor clasificación desde su llegada a la Fórmula 1. El piloto de Alpine registró 1:22.220 en la Q3 y terminó originalmente en el octavo puesto de la sesión.
Sin embargo, el argentino avanzó una posición debido a la penalización que recibió Andrea Kimi Antonelli, quien había terminado séptimo pero deberá largar desde el fondo de la grilla. De esta manera, Colapinto partirá desde el séptimo lugar en Monza, una ubicación inédita en su trayectoria dentro de la máxima categoría.
El resultado también significó que Alpine metiera sus dos autos en la Q3, en una clasificación que tuvo como gran sorpresa la pole position de Pierre Gasly. El francés marcó 1:21.786 y superó a George Russell y Oscar Piastri, que completaron los primeros puestos.
La palabra de Franco Colapinto tras la clasificación
Hasta este fin de semana, las mejores actuaciones de Colapinto en clasificación habían sido dos octavos puestos: uno en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2024, cuando todavía corría para Williams, y otro en Miami durante esta temporada. En Canadá también había conseguido una buena posición de partida al finalizar décimo.
En Monza, el argentino pudo superar esos antecedentes y quedó en una posición privilegiada para afrontar la carrera. Además, durante la Q2 consiguió el mejor registro de todo el fin de semana en el primer sector, con 26.779.
Después de la sesión, Colapinto destacó el trabajo realizado por Alpine, aunque reconoció que todavía busca entender por qué no pudo mejorar sus tiempos al mismo ritmo que su compañero.
“Es bastante increíble, sorpresa para el equipo también. Pierre hizo una qualy muy buena”, expresó el argentino.
“Pierre venía dando pasos mejores que yo, y yo no encontraba esas mejoras. Estaba en el mismo tiempo y después me caí un poco. Después entenderé el por qué. Pero fue un gran resultado para nosotros. Hacer la pole es una sorpresa para todos. Un gran laburo de Pierre y el equipo para hacerlo. Obviamente que con ganas de hacer una buena carrera mañana”, agregó.
Así, Franco Colapinto largará séptimo en el Gran Premio de Italia, con una oportunidad concreta de pelear por puntos en una carrera que puede marcar otro momento importante en su temporada.
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