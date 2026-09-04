A qué hora cae nieve este sábado en Buenos Aires: zonas afectadas por la nueva ola de frío

Villa Ventana y Sierra de la Ventana: Las pintorescas localidades serranas amanecieron bajo un manto de inestabilidad con pronóstico formal de lluvias y nevadas durante la mañana. El termómetro se moverá entre una mínima extrema de 1 °C y una máxima que no superará los 7 °C, dando paso a chaparrones aislados hacia la tarde.

Bahía Blanca: Tras el episodio de graupel nocturno, la ciudad portuaria mantiene altas probabilidades de chaparrones desde la madrugada y hasta la tarde, con la ocurrencia de lluvias y nevadas matinales. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 1 °C y los 9 °C de máxima.