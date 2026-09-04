A qué hora cae nieve este sábado en Buenos Aires: zonas afectadas por la nueva ola de frío
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica nieve y chaparrones para varias zonas del interior de la provincia de Buenos Aires.
Tras registrarse la caída de graupel en Bahía Blanca durante la noche del viernes, el avance de la masa de aire polar consolidó un escenario ideal para la aparición de nieve y aguanieve en diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una nueva ola de frío.
Villa Ventana, Sierra de la Ventana, Necochea y la propia Bahía Blanca se preparan para una jornada sabatina con marcas térmicas cercanas a un grado y precipitaciones invernales.
El ingreso implacable del frente frío que castiga a gran parte de la región central del país comenzó a dejar postales típicas de pleno invierno en el interior de la Provincia La combinación de temperaturas bajo cero y una marcada inestabilidad atmosférica generó sorpresas en las últimas horas, luego de que los vecinos de Bahía Blanca reportaran la caída de graupel —pequeños gránulos de hielo blando— durante la noche del viernes.
Lejos de aislarse, el fenómeno meteorológico se profundizó en las primeras horas del sábado, dando sustento a los reportes oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que activó pronósticos de lluvias y nevadas para distintas localidades del territorio bonaerense.
Pronósticos de nieve en Buenos Aires, región por región para este sábado
De acuerdo con el parte oficial del SMN, las marcas térmicas se desplomarán de forma generalizada, configurando el siguiente panorama para las zonas afectadas:
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Villa Ventana y Sierra de la Ventana: Las pintorescas localidades serranas amanecieron bajo un manto de inestabilidad con pronóstico formal de lluvias y nevadas durante la mañana. El termómetro se moverá entre una mínima extrema de 1 °C y una máxima que no superará los 7 °C, dando paso a chaparrones aislados hacia la tarde.
Bahía Blanca: Tras el episodio de graupel nocturno, la ciudad portuaria mantiene altas probabilidades de chaparrones desde la madrugada y hasta la tarde, con la ocurrencia de lluvias y nevadas matinales. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 1 °C y los 9 °C de máxima.
Necochea: El frente costero también sintió el rigor polar. El pronóstico anticipa chaparrones a lo largo de toda la jornada, con presencia de lluvias y nevadas durante las primeras horas de la mañana, registrando valores térmicos que se ubicarán entre los 4 °C de mínima y los 9 °C de máxima.
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