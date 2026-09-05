La inesperada confesión del jefe de Williams sobre Franco Colapinto

A partir de allí llegaron sus primeros puntos y varias actuaciones que rápidamente despertaron la atención del mundo de la Fórmula 1. Aunque posteriormente el argentino dejó Williams, la relación con Vowles no se terminó. El dirigente británico continúa siguiendo su carrera y mantiene contacto con el piloto.

El orgullo de Vowles por el presente del argentino

Colapinto encontró en Alpine una nueva oportunidad para continuar su carrera en la Fórmula 1. Y Vowles, pese a ya no tenerlo bajo su estructura, se mostró orgulloso por el presente del argentino. “Estoy orgulloso de lo que está haciendo en Alpine”, sostuvo.

La situación también tiene un componente particular porque Williams fue una de las escuderías que apostó por Colapinto cuando todavía buscaba consolidarse como una alternativa para llegar a la Fórmula 1.

Con Alex Albon y Carlos Sainz confirmados para ocupar los asientos titulares de Williams, el equipo británico terminó facilitando la salida del argentino para que pudiera continuar su desarrollo profesional en otra estructura. Así fue como Colapinto terminó desembarcando en Alpine, donde volvió a tener la posibilidad de competir al máximo nivel.