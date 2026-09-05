La inesperada confesión del jefe de Williams sobre Franco Colapinto
James Vowles recordó su vínculo con el piloto argentino y sorprendió al revelar qué siente por Franco Colapinto, a quien sigue acompañando pese a su salida de Williams.
Franco Colapinto atraviesa una nueva etapa de su carrera en la Fórmula 1, pero su paso por Williams dejó vínculos que continúan vigentes. Uno de los más importantes es el que construyó con James Vowles, jefe de la escudería británica, quien volvió a referirse al argentino con palabras cargadas de afecto.
En la previa del Gran Premio de Italia, Vowles recordó el vínculo que mantiene con Colapinto y destacó especialmente el camino recorrido por el piloto desde que recibió la oportunidad de debutar en la máxima categoría. “Siempre ocupará un lugar especial en mi corazón”, expresó el británico al hablar sobre el argentino.
La frase refleja la relación que ambos construyeron durante el breve pero intenso paso de Colapinto por Williams. El argentino llegó a la Fórmula 1 en 2024 para reemplazar a Logan Sargeant y disputó las últimas nueve carreras de aquella temporada.
El vínculo entre James Vowles y Franco Colapinto
Vowles tuvo un papel determinante en la llegada de Colapinto a la Fórmula 1. El argentino formaba parte del programa de jóvenes pilotos de Williams y recibió la oportunidad de subirse al monoplaza en un momento de máxima presión para el equipo.
El debut se produjo en Monza, justamente el circuito que vuelve a recibir a la categoría este fin de semana. Colapinto respondió con una actuación sólida y terminó en el duodécimo puesto en su primera carrera.
A partir de allí llegaron sus primeros puntos y varias actuaciones que rápidamente despertaron la atención del mundo de la Fórmula 1. Aunque posteriormente el argentino dejó Williams, la relación con Vowles no se terminó. El dirigente británico continúa siguiendo su carrera y mantiene contacto con el piloto.
El orgullo de Vowles por el presente del argentino
Colapinto encontró en Alpine una nueva oportunidad para continuar su carrera en la Fórmula 1. Y Vowles, pese a ya no tenerlo bajo su estructura, se mostró orgulloso por el presente del argentino. “Estoy orgulloso de lo que está haciendo en Alpine”, sostuvo.
La situación también tiene un componente particular porque Williams fue una de las escuderías que apostó por Colapinto cuando todavía buscaba consolidarse como una alternativa para llegar a la Fórmula 1.
Con Alex Albon y Carlos Sainz confirmados para ocupar los asientos titulares de Williams, el equipo británico terminó facilitando la salida del argentino para que pudiera continuar su desarrollo profesional en otra estructura. Así fue como Colapinto terminó desembarcando en Alpine, donde volvió a tener la posibilidad de competir al máximo nivel.
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