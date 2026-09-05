Franco Colapinto en el GP de Italia EN VIVO: clasificación, carreras, posiciones y minuto a minuto

Gran logro para Alpine

El Gran Premio de Italia dejó una de las grandes sorpresas de la temporada: Pierre Gasly se quedó con la pole position en Monza tras dominar las tres tandas de clasificación. El piloto de Alpine aprovechó las actualizaciones que la escudería había estrenado en Zandvoort y marcó 1:21.786 en su segundo intento de Q3.

El francés superó por apenas 0.060 a George Russell, de Mercedes, quien registró 1:21.846, mientras que Oscar Piastri quedó tercero a 0.180, con un tiempo de 1:21.966. Así, Gasly partirá desde el primer lugar, acompañado por Russell y Piastri en las primeras posiciones.

“Fue increíble. Muchas gracias a todos. Fue una clasificación increíble desde la primera vuelta en Q1. Me sentí muy bien en el auto desde el comienzo. Intenté mejorar en cada sesión. Se sintió como una muy buena vuelta, estoy muy contento. Fueron muchos años esperando la oportunidad de conseguir una pole position. Gané mi primera carrera en Monza, ahora conseguí mi primera pole en este circuito. Es algo especial”, expresó el francés después de la sesión.

La jornada también fue histórica para Franco Colapinto, quien consiguió la mejor clasificación de su carrera en la Fórmula 1. El argentino marcó 1:22.220 y quedó inicialmente octavo, pero largará 7° debido a la penalización de Andrea Kimi Antonelli, que caerá al fondo de la grilla. Además, Colapinto se quedó con el mejor tiempo del primer sector de toda la clasificación, con 26.779.

La carrera principal del Gran Premio de Italia se disputará este domingo 6 de septiembre desde las 10 de la mañana de Argentina y tendrá una duración de 53 vueltas.

La primera fila estará conformada por Gasly y Russell, mientras que Piastri y Charles Leclerc partirán desde la segunda. Colapinto, en tanto, comenzará desde la séptima posición, con Norris a su lado.