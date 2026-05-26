El sorpresivo ranking que lideró Franco Colapinto tras el GP de Canadá

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El fin de semana en Canadá volvió a inclinar la balanza del rendimiento a favor del argentino frente a su compañero de equipo, Pierre Gasly. Sin embargo, el sólido trabajo de ambos en lo que va de la temporada es la clave para que la escudería Alpine marche en una valiosa 5° posición en el campeonato de constructores. Como dato de color que demuestra la paridad y el nivel de los pilotos del equipo francés, Gasly todavía se mantiene en el tercer puesto de la tabla general acumulada del Power Rankings en lo que va del año.