El sorpresivo ranking que lideró Franco Colapinto tras el GP de Canadá
Además de sumar puntos clave para Alpine, fue elegido como uno de los pilotos más destacados del fin de semana en el Power Rankings de la categoría.
El paso de Franco Colapinto por el Gran Premio de Canadá no solo quedará grabado en la historia por su espectacular rendimiento en la pista, sino también por el reconocimiento unánime del mundo de la máxima categoría. Tras firmar un sexto puesto en el Circuito Gilles Villeneuve, el piloto argentino fue elegido como el mejor del fin de semana en el prestigioso Power Rankings oficial de la Fórmula 1, compartiendo la cima nada menos que con el heptacampeón mundial Lewis Hamilton.
A bordo de su Alpine A526, el pilarense se sobrepuso a un viernes complicadísimo (donde un problema eléctrico le impidió girar en la práctica libre) para terminar firmando el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1 y sumando 8 puntos de oro para la escudería francesa.
El Power Rankings es confeccionado por un panel de cinco jueces que puntúan a los pilotos del 1 al 10 basándose puramente en su rendimiento al volante, dejando de lado el potencial mecánico de sus autos. Colapinto e India recibieron un 9,2, superando al resto de la grilla en un fin de semana que tuvo como ganador de la carrera al joven Kimi Antonelli.
“Franco Colapinto llegó a Montreal tras un brillante fin de semana en Miami, y el joven argentino continuó su racha positiva en el Circuito Gilles Villeneuve. Tras quedarse a las puertas de sumar puntos en la Sprint, clasificó su Alpine para la Q3 y avanzó del décimo al sexto puesto durante el Gran Premio, logrando así su mejor resultado en la Fórmula 1 hasta la fecha”, destacaron los especialistas de la categoría.
El fin de semana en Canadá volvió a inclinar la balanza del rendimiento a favor del argentino frente a su compañero de equipo, Pierre Gasly. Sin embargo, el sólido trabajo de ambos en lo que va de la temporada es la clave para que la escudería Alpine marche en una valiosa 5° posición en el campeonato de constructores. Como dato de color que demuestra la paridad y el nivel de los pilotos del equipo francés, Gasly todavía se mantiene en el tercer puesto de la tabla general acumulada del Power Rankings en lo que va del año.
Te puede interesar
Dejá tu comentario