El tierno saludo de Maia Reficco a Franco Colapinto en su cumpleaños

Disfrutando de la cúspide de su rendimiento profesional y atravesando un idilio sentimental, Colapinto le dio la bienvenida a sus 23 años y, en consecuencia, recibió el tierno mimo virtual de Reficco. A través de su cuenta personal de Instagram, espacio digital en el que nuclea una comunidad cercana a los dos millones de seguidores, la cantante subió una historia armada en base a tres retratos fotográficos muy particulares orientados a su pareja.

colapinto

En la primera captura se logra divisar al piloto posando de manera estilizada con la icónica Torre Eiffel de la ciudad de París de fondo, en un contexto nocturno y direccionando su mirada hacia la estructura. Posteriormente, la actriz incorporó una autofoto capturada frente al espejo, en la cual el deportista la rodea con sus brazos desde atrás mientras le da un beso en la mejilla.

Para finalizar el collage, Maia optó por colgar una imagen mucho más cotidiana y relajada de Franco, a quien se lo ve aguardando pacientemente el arribo del equipaje en la cinta de un aeropuerto, postal de uno de los tantos traslados que compartieron en este último tiempo. “Qué los cumplas feliz”, plasmó de manera concisa Reficco para coronar las instantáneas, anexando al texto un emoticón de corazón blanco junto a un rostro visiblemente conmovido.