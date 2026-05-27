El tierno saludo de Maia Reficco a Franco Colapinto en su cumpleaños
Este 27 de mayo, el piloto argentino celebra sus 23 años y su novia, la actriz Maia Reficco le dedicó un tierno posteo en redes sociales. Los detalles.
Los motivos para sonreír se le multiplican a Franco Colapinto. Luego de alcanzar un hito sin precedentes para su trayectoria profesional en la Fórmula 1 al conquistar la sexta colocación en el exigente Gran Premio de Canadá, el piloto argentino continúa de racha festiva al celebrar su cumpleaños número 23 este miércoles 27 de mayo.
En sintonía con este gran momento personal, y a exactamente un mes de haber oficializado públicamente su noviazgo con la reconocida actriz Maia Reficco —quien estuvo presente apuntalándolo al costado de la pista en sus últimas dos presentaciones automovilísticas—, la joven decidió volcarse a sus canales digitales para agasajarlo con una romántica publicación de felicitación.
Es oportuno rememorar que, luego de encadenar reiteradas oleadas de trascendidos que cobraron fuerza allá por el mes de enero, el deportista y la artista se dejaron ver en público por primera vez compartiendo una salida en la Ciudad de Buenos Aires, durante las jornadas previas a lo que fue la masiva exhibición de destreza conductiva que el pilarense brindó en los bosques de Palermo.
A partir de ese quiebre inicial, las caminatas tomados de la mano, los mimos a la vista de todos y los guiños cruzados en las redes sociales se volvieron moneda corriente. Con el romance totalmente afianzado, la intérprete de ficciones dijo presente de forma consecutiva en los boxes del Gran Premio de Miami y en el de Montreal. Curiosamente, en estas citas deportivas el corredor de Alpine se alzó con el séptimo y el sexto puesto de manera respectiva, sellando hasta la fecha los rendimientos más encumbrados de toda su historia deportiva.
Durante el reciente fin de semana en suelo canadiense, los jóvenes se transformaron en el foco de atención debido a las recurrentes muestras de afecto que se prodigaron. No solamente hicieron su ingreso formal a la zona del paddock caminando de la mano, sino que una vez consumada la sensacional performance en carrera, celebraron el resultado fundiéndose en abrazos y besos ante la atenta mirada de los camarógrafos y cronistas internacionales.
Disfrutando de la cúspide de su rendimiento profesional y atravesando un idilio sentimental, Colapinto le dio la bienvenida a sus 23 años y, en consecuencia, recibió el tierno mimo virtual de Reficco. A través de su cuenta personal de Instagram, espacio digital en el que nuclea una comunidad cercana a los dos millones de seguidores, la cantante subió una historia armada en base a tres retratos fotográficos muy particulares orientados a su pareja.
En la primera captura se logra divisar al piloto posando de manera estilizada con la icónica Torre Eiffel de la ciudad de París de fondo, en un contexto nocturno y direccionando su mirada hacia la estructura. Posteriormente, la actriz incorporó una autofoto capturada frente al espejo, en la cual el deportista la rodea con sus brazos desde atrás mientras le da un beso en la mejilla.
Para finalizar el collage, Maia optó por colgar una imagen mucho más cotidiana y relajada de Franco, a quien se lo ve aguardando pacientemente el arribo del equipaje en la cinta de un aeropuerto, postal de uno de los tantos traslados que compartieron en este último tiempo. “Qué los cumplas feliz”, plasmó de manera concisa Reficco para coronar las instantáneas, anexando al texto un emoticón de corazón blanco junto a un rostro visiblemente conmovido.
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