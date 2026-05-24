"¡Idiota!": el choque de Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá que nadie vio

Lejos de condicionarlo, el incidente pareció despertar aún más el ritmo competitivo del piloto. Apenas después del golpe, comenzó a marcar sus mejores tiempos personales de carrera pese a usar un neumático que necesita varias vueltas para ofrecer el máximo rendimiento. Más adelante, con menos combustible y un auto más liviano, terminó cerrando vueltas todavía más veloces.

Colapinto choque Así fue el choque de Franco Colapinto a la salida de boxes.

Finalmente, el piloto de Alpine completó una actuación memorable: largó décimo y terminó sexto, su mejor resultado hasta ahora en la máxima categoría. El argentino sumó ocho puntos para el equipo, mientras su compañero Pierre Gasly finalizó octavo y aportó otras cuatro unidades en un fin de semana muy positivo para la escudería francesa.