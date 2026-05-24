"¡Idiota!": el choque de Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá que nadie vio
El piloto argentino vivió segundos de máxima tensión después de una detención en boxes, creyó haber comprometido su carrera y explotó por radio con su equipo.
Franco Colapinto atravesó uno de los momentos más tensos de su carrera en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Canadá. Todo ocurrió en la vuelta 32, cuando un incidente de George Russell provocó un Virtual Safety Car y el equipo decidió llamar al argentino a boxes mientras marchaba en una destacada sexta posición.
La escudería aprovechó el momento para montarle neumáticos duros, el compuesto con mayor duración, pero también el que más demora en alcanzar temperatura y adherencia. Al reincorporarse a pista, y todavía con las gomas frías, Colapinto perdió estabilidad a la salida de boxes y terminó rozando el muro, un impacto que lo hizo pensar inmediatamente en el peor escenario.
“¡Choqué, choqué!”, lanzó por radio, completamente alterado y entre insultos, mientras intentaba entender el daño ocasionado. Del otro lado apareció rápidamente la calma de su ingeniero, Stuart Barlow, quien buscó tranquilizarlo: “Seguí, seguí”, le indicó. La reacción del piloto no tardó en llegar y, visiblemente frustrado, se recriminó a sí mismo: “¡Idiota!”.
La respuesta del auto y una remontada sin consecuencias para Franco Colapinto
Afortunadamente para el argentino, el roce no generó daños importantes en el monoplaza. Desde el equipo le informaron rápidamente el estado del coche para llevar tranquilidad en plena carrera. “Okey, no vemos nada en el suelo. Hay un pequeño rasguño en la placa del extremo y en la rueda trasera izquierda. Termina el VSC, estrategia 7”, le comunicaron desde boxes.
Lejos de condicionarlo, el incidente pareció despertar aún más el ritmo competitivo del piloto. Apenas después del golpe, comenzó a marcar sus mejores tiempos personales de carrera pese a usar un neumático que necesita varias vueltas para ofrecer el máximo rendimiento. Más adelante, con menos combustible y un auto más liviano, terminó cerrando vueltas todavía más veloces.
Finalmente, el piloto de Alpine completó una actuación memorable: largó décimo y terminó sexto, su mejor resultado hasta ahora en la máxima categoría. El argentino sumó ocho puntos para el equipo, mientras su compañero Pierre Gasly finalizó octavo y aportó otras cuatro unidades en un fin de semana muy positivo para la escudería francesa.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Dejá tu comentario