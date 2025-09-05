Paul Aron y el trompo que marcó su prueba con el Alpine de Colapinto en Monza
El piloto estonio tuvo una salida de pista en la primera práctica libre, aunque logró seguir girando y sumar experiencia en el auto de Franco.
La primera práctica libre del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en el legendario circuito de Monza estuvo atravesada por el protagonismo de los rookies, quienes según el reglamento de la FIA deben tener oportunidades durante la temporada. En esta ocasión, el estonio Paul Aron tomó el volante del Alpine A525 de Franco Colapinto.
Aron, de 21 años y actualmente piloto de reserva, completó un total de 23 vueltas y logró un tiempo de 1:22.153, lo que lo dejó en el vigésimo lugar de la clasificación. Aunque su rendimiento fue discreto en términos de posiciones, lo relevante fue el kilometraje acumulado y la adaptación al auto.
Su compañero Pierre Gasly finalizó 18°, apenas medio segundo por delante, lo que reflejó la paridad dentro del equipo francés. El momento más llamativo de la tanda llegó en la curva 4, donde Aron perdió el control del monoplaza y terminó realizando un trompo.
El incidente no generó daños y pudo continuar sin inconvenientes. “¿Todo bien, amigo?”, le preguntó su ingeniero por radio. “Todo bien, toqué la grava en la entrada”, respondió con tranquilidad el joven corredor. La cuenta oficial de la F1 también registró la acción y la describió como un simple despiste, sin consecuencias para el auto.
La sesión tuvo otros condimentos, como la bandera roja por la presencia de grava en la pista y el cierre con un virtual safety car tras un problema en el motor de George Russell. En ese contexto, el rodaje de Aron se volvió valioso: cada giro representa experiencia clave de cara a su futuro en la categoría.
No es la primera vez que el estonio se sube a un Fórmula 1; ya lo había hecho en dos oportunidades con Sauber, incluso en Silverstone y Hungría, donde sumó kilómetros pero también padeció problemas mecánicos.
Por su parte, Alex Dunne marcó el 16° tiempo con 1:21.606, apenas a medio segundo de Lando Norris, quien terminó sexto en la sesión. El joven irlandés también dio 26 giros y dejó buenas impresiones, tal como había ocurrido en Austria, donde sorprendió con un cuarto puesto.
Se viene el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: días y horarios para ver a Colapinto
Viernes 7 de septiembre
- Práctica Libre 1: 8:30
- Práctica Libre 2: 12:00
Sábado 8 de septiembre
- Práctica Libre 3: 7:30
- Clasificación: 11:00
Domingo 9 de septiembre
- Carrera principal a 53 vueltas: 10:00
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario