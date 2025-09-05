Paul Aron y el trompo que marcó su prueba con el Alpine de Colapinto en Monza

La sesión tuvo otros condimentos, como la bandera roja por la presencia de grava en la pista y el cierre con un virtual safety car tras un problema en el motor de George Russell. En ese contexto, el rodaje de Aron se volvió valioso: cada giro representa experiencia clave de cara a su futuro en la categoría.

paul aron

No es la primera vez que el estonio se sube a un Fórmula 1; ya lo había hecho en dos oportunidades con Sauber, incluso en Silverstone y Hungría, donde sumó kilómetros pero también padeció problemas mecánicos.

Por su parte, Alex Dunne marcó el 16° tiempo con 1:21.606, apenas a medio segundo de Lando Norris, quien terminó sexto en la sesión. El joven irlandés también dio 26 giros y dejó buenas impresiones, tal como había ocurrido en Austria, donde sorprendió con un cuarto puesto.

paul aron 1

Se viene el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: días y horarios para ver a Colapinto

Viernes 7 de septiembre

Práctica Libre 1: 8:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10:00