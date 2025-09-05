Franco Colapinto volvió a pista en Monza y completó su primera práctica del fin de semana

Colapinto completó tandas consistentes con compuestos medios, mientras que Gasly trabajó sobre configuraciones similares.

La práctica también tuvo momentos de tensión: Leclerc se fue al pasto pero logró recuperar el control de su Ferrari, mientras que Lance Stroll se mostró molesto con Alex Albon por una maniobra en pista. Además, varios pilotos pidieron revisar el piso de sus autos por la presencia de leca, que complicaba la adherencia en las curvas.

Aunque el argentino no logró salir del último lugar en la clasificación general de la tanda, la prioridad de la escudería no estuvo puesta en buscar un giro veloz, sino en acumular vueltas y obtener datos. Para Colapinto, cada kilómetro es valioso en un fin de semana exigente, en un circuito que combina velocidad pura con la necesidad de precisión técnica.

Colapinto no estuvo en la FP1: así le fue a Paul Aron

Aron, de 21 años y actualmente piloto de reserva, completó un total de 23 vueltas con el Alpine de Franco y logró un tiempo de 1:22.153, lo que lo dejó en el vigésimo lugar de la clasificación. Su compañero Pierre Gasly finalizó 18°, apenas medio segundo por delante.

Aunque su rendimiento fue discreto en términos de posiciones, lo relevante fue el kilometraje acumulado y la adaptación al auto. El momento más llamativo de la tanda llegó en la curva 4, donde Aron perdió el control del monoplaza y terminó realizando un trompo.

Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: días y horarios para ver a Colapinto

Viernes 7 de septiembre

Práctica Libre 1: 8:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10:00