Franco Colapinto volvió a pista en Monza y completó su primera práctica del fin de semana
El piloto argentino giró en la segunda tanda libre del Gran Premio de Italia, donde los Alpine se ubicaron al fondo de la tabla.
Franco Colapinto tuvo su debut oficial en pista en el marco del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Tras haber cedido su butaca a un piloto de pruebas en la primera sesión, el argentino de Alpine salió finalmente a rodar en la segunda práctica en el legendario circuito de Monza, donde se mezclaron vueltas rápidas con tandas largas cargadas de combustible.
El inicio de la tanda mostró a los McLaren dominando, con Lando Norris como referente con 1:19:878, mientras que Charles Leclerc y Max Verstappen lo escoltaron en las primeras posiciones. Colapinto comenzó algo retrasado, marcando tiempos en el orden de 1:24, aunque rápidamente pudo mejorar hasta registrar 1:21:564, lo que lo ubicó en el puesto 20.
Su compañero Pierre Gasly quedó apenas por delante, con 1:21:102, ocupando la 18ª posición. Entre ambos se situó Andrea Kimi Antonelli, quien abandonó temprano tras un despiste que provocó una bandera roja.
Conforme avanzó la sesión, la mayoría de los equipos cargaron combustible para simular ritmo de carrera, lo que hizo que los tiempos se estiraran. En ese contexto, el equipo francés buscó recolectar información clave para el domingo, ya que el trazado suele exponer las limitaciones de su unidad de potencia frente a rivales más veloces en recta.
Colapinto completó tandas consistentes con compuestos medios, mientras que Gasly trabajó sobre configuraciones similares.
La práctica también tuvo momentos de tensión: Leclerc se fue al pasto pero logró recuperar el control de su Ferrari, mientras que Lance Stroll se mostró molesto con Alex Albon por una maniobra en pista. Además, varios pilotos pidieron revisar el piso de sus autos por la presencia de leca, que complicaba la adherencia en las curvas.
Aunque el argentino no logró salir del último lugar en la clasificación general de la tanda, la prioridad de la escudería no estuvo puesta en buscar un giro veloz, sino en acumular vueltas y obtener datos. Para Colapinto, cada kilómetro es valioso en un fin de semana exigente, en un circuito que combina velocidad pura con la necesidad de precisión técnica.
Colapinto no estuvo en la FP1: así le fue a Paul Aron
Aron, de 21 años y actualmente piloto de reserva, completó un total de 23 vueltas con el Alpine de Franco y logró un tiempo de 1:22.153, lo que lo dejó en el vigésimo lugar de la clasificación. Su compañero Pierre Gasly finalizó 18°, apenas medio segundo por delante.
Aunque su rendimiento fue discreto en términos de posiciones, lo relevante fue el kilometraje acumulado y la adaptación al auto. El momento más llamativo de la tanda llegó en la curva 4, donde Aron perdió el control del monoplaza y terminó realizando un trompo.
Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: días y horarios para ver a Colapinto
Viernes 7 de septiembre
- Práctica Libre 1: 8:30
- Práctica Libre 2: 12:00
Sábado 8 de septiembre
- Práctica Libre 3: 7:30
- Clasificación: 11:00
Domingo 9 de septiembre
- Carrera principal a 53 vueltas: 10:00
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario