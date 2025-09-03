Franco Colapinto no estará en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia: los motivos

Sin embargo, su continuidad no está garantizada: todo dependerá de su rendimiento en las últimas fechas de la temporada. Si mantiene un nivel competitivo, logra evitar incidentes y consigue acercarse o incluso superar a Gasly en varias carreras, Alpine priorizará la estabilidad de la dupla. En cambio, una seguidilla de actuaciones discretas podría abrir la puerta a otros nombres en el mercado.

Se viene el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: días y horarios para ver a Colapinto

Viernes 7 de septiembre

Práctica Libre 1: 8:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10:00

El rendimiento de Colapinto en esta temporada de la F1

GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto

GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto

GP de España: llegó en el 15° lugar

GP de Canadá: terminó en el puesto 13

GP de Austria: terminó en el puesto 15

GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico

Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar

GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar

GP de Hungría: llegó en el 18° lugar

GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11

El calendario completo: qué carreras faltan por correrse

GP de Italia: domingo 7 de septiembre a las 10:00

GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8:00

GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9:00

Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14:00

GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16:00

GP de México: domingo 26 de octubre a las 17:00

Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11:00

GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14:00

GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1:00

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11:00

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13:00

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10:00

* Todos los horarios son de Argentina