Franco Colapinto, confiado antes del Gran Premio de Italia: "Me siento más en sintonía con el auto"
El piloto argentino valoró su evolución en Alpine tras rozar los puntos en Zandvoort y espera que Monza sea el escenario de su despegue definitivo.
Franco Colapinto atraviesa un momento de crecimiento dentro de la Fórmula 1 y lo reflejó en la conferencia previa al Gran Premio de Italia. El joven piloto argentino, que estuvo muy cerca de sumar sus primeros puntos en la categoría durante la carrera en Zandvoort, se mostró ilusionado con lo que puede lograr en Monza, un trazado que ya conoce y que, según él mismo confesó, le trae buenas sensaciones.
“Fue un fin de semana positivo y me quedo con la manera en la que trabajamos como equipo. Estuvimos a nada de entrar en los puntos y eso nos motiva mucho para lo que viene”, remarcó Colapinto, en referencia a lo ocurrido en los Países Bajos. La confianza, que hasta hace unos meses parecía un desafío, hoy empieza a consolidarse: “Estoy comenzando a recuperar las sensaciones que tuve el año pasado y siento que tengo más control sobre el coche”.
El argentino valoró también el apoyo constante del equipo técnico de Alpine, al que definió como clave en su evolución: “Los ingenieros me ayudan un montón. Falta trabajo, porque Monza es un circuito exigente con tantas rectas, pero cada vez estoy más cómodo con el auto”.
El piloto de Pilar subrayó que este fin de semana tendrá un plus especial, ya que será la primera vez en la temporada que compita en un trazado que ya transitó en la Fórmula 1. “Monza fue el primer circuito donde corrí en 2024. De acá en adelante me tocan nueve pistas que conozco y eso me da mucha confianza. Es especial volver, me gusta y encima está lleno de Tifosi que generan un ambiente único”, sostuvo.
Aunque aún no logró sumar unidades, Franco se muestra más confiado que nunca. La cercanía a los puntos el fin de semana pasado parece haber sido un impulso anímico importante, y en la previa a este otro mítico escenario dejó en claro que su objetivo inmediato es terminar dentro del top 10.
La Máxima vive semanas de mucha expectativa por las novedades en el mercado de pilotos de cara a 2026, pero chico de 22 años prefiere enfocarse en consolidar su presente, convencido de que los resultados llegarán si mantiene la regularidad que mostró en las últimas carreras.
Se viene el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: días y horarios para ver a Colapinto
Viernes 7 de septiembre
- Práctica Libre 1: 8:30
- Práctica Libre 2: 12:00
Sábado 8 de septiembre
- Práctica Libre 3: 7:30
- Clasificación: 11:00
Domingo 9 de septiembre
- Carrera principal a 53 vueltas: 10:00
El rendimiento de Colapinto en esta temporada de la F1
- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- GP de España: llegó en el 15° lugar
- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
El calendario completo: qué carreras faltan por correrse
- GP de Italia: domingo 7 de septiembre a las 10:00
- GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8:00
- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9:00
- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14:00
- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16:00
- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17:00
- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11:00
- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14:00
- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1:00
- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11:00
- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13:00
- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10:00
* Todos los horarios son de Argentina
