Franco Colapinto, confiado antes del Gran Premio de Italia: "Me siento más en sintonía con el auto"

Aunque aún no logró sumar unidades, Franco se muestra más confiado que nunca. La cercanía a los puntos el fin de semana pasado parece haber sido un impulso anímico importante, y en la previa a este otro mítico escenario dejó en claro que su objetivo inmediato es terminar dentro del top 10.

La Máxima vive semanas de mucha expectativa por las novedades en el mercado de pilotos de cara a 2026, pero chico de 22 años prefiere enfocarse en consolidar su presente, convencido de que los resultados llegarán si mantiene la regularidad que mostró en las últimas carreras.

Se viene el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: días y horarios para ver a Colapinto

Viernes 7 de septiembre

Práctica Libre 1: 8:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10:00

El rendimiento de Colapinto en esta temporada de la F1

GP de Emilia-Romaña : terminó en el 16° puesto

GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto

GP de España: llegó en el 15° lugar

GP de Canadá: terminó en el puesto 13

GP de Austria: terminó en el puesto 15

GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico

Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar

GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar

GP de Hungría: llegó en el 18° lugar

: llegó en el 18° lugar GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11

El calendario completo: qué carreras faltan por correrse

GP de Italia : domingo 7 de septiembre a las 10:00

GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8:00

GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9:00

Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14:00

GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16:00

GP de México: domingo 26 de octubre a las 17:00

Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11:00

GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14:00

GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1:00

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11:00

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13:00

: domingo 30 de noviembre a las 13:00 GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10:00

* Todos los horarios son de Argentina