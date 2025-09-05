Franco Colapinto reconoció las dificultades de Alpine en Monza: "Lo de todos los viernes"
El argentino completó su primera tanda en el Gran Premio de Italia y dejó un balance realista de lo que fue la segunda práctica libre.
Franco Colapinto cerró la segunda sesión de entrenamientos libres en Monza con sensaciones encontradas. El piloto de Alpine, que no había rodado en la primera práctica al ceder su butaca a un probador, salió finalmente a pista en la FP2 y completó su primer contacto con el trazado italiano en este fin de semana de Fórmula 1.
Si bien sumó kilómetros valiosos, su balance dejó en claro que el equipo debe trabajar para encontrar rendimiento. “Priorizamos el tanque lleno porque necesitábamos dar más vueltas estando más pesados para tener información”, explicó el argentino al terminar la jornada.
En ese sentido, Colapinto subrayó que la estrategia del equipo no apuntó a buscar tiempos de clasificación, sino a simular condiciones de carrera. Esa decisión lo dejó al fondo de la tabla, en la 20ª posición, aunque con datos importantes en términos de degradación y ritmo.
Sobre las sensaciones en el auto, fue sincero: “Nos costó, no se sentía bien el auto, lo de los viernes”. La falta de grip en la parte trasera fue uno de los principales dolores de cabeza para el piloto. “Hay que entender por qué hay poco grip atrás y por qué sobrecalentamos tanto las gomas”, agregó. El desgaste excesivo en los neumáticos medios y blandos complicó sus tandas largas y redujo la consistencia del ritmo.
A nivel personal, reconoció que aún tenía margen para mejorar en lo individual: “Tenía bastante tiempo para mejorar en dos curvas”. El trazado de Monza, con sus chicanas rápidas y frenadas fuertes, exige precisión milimétrica, y el argentino se mostró confiado en que puede exprimir más el auto con algunos ajustes en la puesta a punto.
Más allá de los problemas, el bonaerense transmitió calma. “Tranquilo para mañana, pero hay que buscar performance porque estamos lejos”, sostuvo. La meta inmediata será entender qué soluciones pueden aplicarse en clasificación, donde la escudería francesa suele sufrir frente a rivales con motores más potentes en recta.
Con Gasly apenas por delante en la tabla y los dos autos azules en el fondo de la grilla, los de Enstone encaran un desafío complejo en uno de los circuitos más exigentes del calendario. Para Colapinto, cada vuelta en Monza es aprendizaje, pero la ambición está puesta en dar un salto de rendimiento que le permita pelear un poco más arriba el sábado y, sobre todo, llegar con mejor ritmo a la carrera del domingo.
Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: días y horarios para ver a Colapinto
Viernes 7 de septiembre
- Práctica Libre 1: 8:30
- Práctica Libre 2: 12:00
Sábado 8 de septiembre
- Práctica Libre 3: 7:30
- Clasificación: 11:00
Domingo 9 de septiembre
- Carrera principal a 53 vueltas: 10:00
