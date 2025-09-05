Franco Colapinto reconoció las dificultades de Alpine en Monza: "Lo de todos los viernes"

A nivel personal, reconoció que aún tenía margen para mejorar en lo individual: “Tenía bastante tiempo para mejorar en dos curvas”. El trazado de Monza, con sus chicanas rápidas y frenadas fuertes, exige precisión milimétrica, y el argentino se mostró confiado en que puede exprimir más el auto con algunos ajustes en la puesta a punto.

colapinto alpine monza

Más allá de los problemas, el bonaerense transmitió calma. “Tranquilo para mañana, pero hay que buscar performance porque estamos lejos”, sostuvo. La meta inmediata será entender qué soluciones pueden aplicarse en clasificación, donde la escudería francesa suele sufrir frente a rivales con motores más potentes en recta.

Con Gasly apenas por delante en la tabla y los dos autos azules en el fondo de la grilla, los de Enstone encaran un desafío complejo en uno de los circuitos más exigentes del calendario. Para Colapinto, cada vuelta en Monza es aprendizaje, pero la ambición está puesta en dar un salto de rendimiento que le permita pelear un poco más arriba el sábado y, sobre todo, llegar con mejor ritmo a la carrera del domingo.

Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: días y horarios para ver a Colapinto

Viernes 7 de septiembre

Práctica Libre 1: 8:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10:00