La divertida anécdota de Franco Colapinto sobre Mastantuono: "No sabía cómo explicar que yo era..."
El piloto argentino de F1 se tomó un momento en medio de su preparación para el próximo Gran Premio y habló de la joven joya que ya brilla en el Real Madrid.
Franco Colapinto, que viene de un intenso calendario con Alpine en la máxima categoría, estuvo presente en el Santiago Bernabéu para el debut oficial del exfutbolista de River con el Merengue. El joven delantero, de apenas 18 años, jugó como titular en la goleada 3-0 frente al Real Oviedo por la Liga de España y dejó grandes sensaciones entre los hinchas madridistas que ya se ilusionan con verlo brillar con su camiseta.
El piloto argentino contó que, durante su estadía en Madrid, vivió una situación curiosa: “Muchos me paraban en la calle pensando que era Franco (Mastantuono). Al principio me daba gracia, pero después ya no sabía cómo explicar que yo era el de los autos”, relató entre risas. Además, Colapinto no dudó en elogiar al delantero: “Es un crack. Tiene una calidad impresionante y es solo el comienzo de todo lo que puede lograr. Lo vi muy suelto y con mucha personalidad para jugar en un club tan grande”.
Con agendas cargadas y caminos diferentes, Colapinto y Mastantuono comparten algo más que el nombre: el presente prometedor de dos jóvenes talentos argentinos que ya pisan fuerte en el deporte mundial y buscan dejar su huella grabada en la historia.
Regresa la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Países Bajos
El trazado neerlandés, de 4,2 kilómetros y curvas peraltadas que exigen precisión y carga aerodinámica, es uno de los más exigentes del calendario. El gran reto para los equipos será equilibrar velocidad y estabilidad, mientras que los pilotos deberán gestionar los neumáticos en una pista corta donde el tráfico suele condicionar las estrategias. Con 72 vueltas programadas, cada error puede costar caro y la clasificación adquiere un rol clave para evitar complicaciones en carrera.
Viernes 29/8
- Práctica libre 1: 07:30
- Práctica libre 2: 11:00
Sábado 30/8
- Práctica libre 3: 06:30
- Clasificación: 10:00
Domingo 31/8
Carrera: 10:00
El calendario señala que, tras Países Bajos, la F1 viajará inmediatamente a Monza (5 al 7 de septiembre), otra pista veloz que puede cambiar el tablero del campeonato. Pero antes, Zandvoort será el escenario donde se definan muchas batallas: la pulseada interna en McLaren, el ímpetu local de Verstappen y la gran incógnita argentina sobre si Colapinto podrá, finalmente, romper el cero.
