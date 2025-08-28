La divertida anécdota de Franco Colapinto sobre Mastantuono: "No sabía cómo explicar que yo era..."

El piloto argentino contó que, durante su estadía en Madrid, vivió una situación curiosa: “Muchos me paraban en la calle pensando que era Franco (Mastantuono). Al principio me daba gracia, pero después ya no sabía cómo explicar que yo era el de los autos”, relató entre risas. Además, Colapinto no dudó en elogiar al delantero: “Es un crack. Tiene una calidad impresionante y es solo el comienzo de todo lo que puede lograr. Lo vi muy suelto y con mucha personalidad para jugar en un club tan grande”.