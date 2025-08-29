A qué hora son las prácticas de Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos y cómo ver en vivo

El fin de semana no solo será decisivo para McLaren y Alpine. Red Bull intentará recuperar terreno con Max Verstappen, que corre en casa y tendrá la presión del público local. Ferrari y Mercedes, por su parte, buscarán cortar con la hegemonía naranja, aunque en la pelea de la zona media cada punto parece más valioso que nunca.

Días y horarios del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1

Viernes 29/8

Práctica libre 1: 07:30

Práctica libre 2: 11:00

Sábado 30/8

Práctica libre 3: 06:30

Clasificación: 10:00

Domingo 31/8

Carrera: 10:00

Cómo ver en vivo el GP de Canadá de la Fórmula 1

Todas las actividades de la F1 se podrán ver en vivo en la Argentina a través de Disney+ y Fox Sports:

Canales 106 de Flow

de Flow Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

(SD) y (HD) de DirecTV Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.