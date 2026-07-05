El golpe de Kylian Mbappé a un jugador de Paraguay que la TV no mostró en el Mundial 2026

Y esto de Mbappe en la pausa de Hidratación el VAR no vió pic.twitter.com/sAFxflNr99 — DIEGO OLIMPERO 7902 (@ortemanolimpero) July 5, 2026

Las fuertes declaraciones de Kylian Mbappé tras el partido

Después del encuentro, Mbappé también dejó frases que dieron que hablar al referirse al desarrollo del partido y al estilo de juego del equipo de Gustavo Alfaro: "Sabíamos que iba a ser un partido así. Pienso que hoy fue muy bueno el partido que hicimos y la manera en la que lo jugamos. Demostramos que no somos solo un equipo ofensivo, que si hay que meter las manos en la m..., las vamos a meter. No tenemos ningún problema con eso".