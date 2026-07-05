El golpe de Kylian Mbappé a un jugador de Paraguay que la TV no mostró en el Mundial 2026
Un video que se viralizó en las redes sociales dejó al descubierto un cruce del delantero francés con un futbolista paraguayo durante una pausa de hidratación.
Francia eliminó a Paraguay y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, pero una acción protagonizada por Kylian Mbappé generó polémica. Un video que no mostró la transmisión oficial exhibió un golpe del delantero francés a un rival durante el partido.
En un video captado desde otro sector del estadio se observa que, durante una pausa de hidratación, el delantero cruzó el campo trotando rumbo al banco de suplentes e impactó contra un futbolista paraguayo, que cayó al césped. La acción provocó la inmediata reacción de varios jugadores de la Albirroja, que se acercaron para reclamarle al delantero francés por lo sucedido. El episodio no tuvo sanción y pasó inadvertido para quienes seguían el encuentro por televisión.
El golpe de Kylian Mbappé a un jugador de Paraguay que la TV no mostró en el Mundial 2026
Las fuertes declaraciones de Kylian Mbappé tras el partido
Después del encuentro, Mbappé también dejó frases que dieron que hablar al referirse al desarrollo del partido y al estilo de juego del equipo de Gustavo Alfaro: "Sabíamos que iba a ser un partido así. Pienso que hoy fue muy bueno el partido que hicimos y la manera en la que lo jugamos. Demostramos que no somos solo un equipo ofensivo, que si hay que meter las manos en la m..., las vamos a meter. No tenemos ningún problema con eso".
Además, aseguró que Francia respondió a la intensidad que propuso Paraguay. "Ellos pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin, que solo íbamos a hacer lindas jugadas, pero nosotros también sabemos jugar el fútbol sucio, el fútbol de lucha, y hoy lo hicimos. Ganamos y hasta en ese aspecto fuimos mejores que ellos".
Por último, el capitán francés se refirió al planteo de la Albirroja: "Es su fútbol, es su forma de jugar. Todos juegan con sus armas; no hay nada bueno o malo. Forma de jugar al fútbol solo hay una, que es ganar. Intentaron tenernos así, pero lo conseguimos. También nos gusta esto. Ahora vamos un paso más".
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