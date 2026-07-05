Bertie Benegas Lynch la pasó mal cuando le hablaron de Manuel Adorni: "Gastó mucha más plata de la que ganaba"

El diputado libertario comenzó defendiendo la integridad de Adorni, calificando el tratamiento del tema como un "escarnio mediático" injusto que ha llegado a involucrar a la familia del exfuncionario. Benegas Lynch sostuvo que, según lo que él conoce de los expedientes judiciales, no existe evidencia que respalde las acusaciones de la prensa sobre gastos y viajes excesivos. Asimismo, justificó la posible existencia de dinero no declarado como una conducta común de los argentinos para protegerse del fisco y de los políticos, mencionando que Argentina es uno de los países con más dólares "en el colchón". Finalmente, subrayó que el presidente Javier Milei es tajante en su postura: "si robó fondos públicos, lo echa a patadas".