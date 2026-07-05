Bertie Benegas Lynch la pasó mal cuando le hablaron de Manuel Adorni: "Gastó mucha más plata de la que ganaba"
El diputado libertario y el periodista se enfrentaron en el living de Mirtha por la gestión de Manuel Adorni. Un ida y vuelta sin tregua.
Durante la emisión de La Noche de Mirtha se vivió un intenso debate televisivo entre el diputado Bertie Benegas Lynch y el periodista Lucas Morando. Allí mantuvieron un fuerte cruce de opiniones sobre la honestidad de Manuel Adorni y las investigaciones periodísticas que pesan sobre su patrimonio.
El diputado libertario comenzó defendiendo la integridad de Adorni, calificando el tratamiento del tema como un "escarnio mediático" injusto que ha llegado a involucrar a la familia del exfuncionario. Benegas Lynch sostuvo que, según lo que él conoce de los expedientes judiciales, no existe evidencia que respalde las acusaciones de la prensa sobre gastos y viajes excesivos. Asimismo, justificó la posible existencia de dinero no declarado como una conducta común de los argentinos para protegerse del fisco y de los políticos, mencionando que Argentina es uno de los países con más dólares "en el colchón". Finalmente, subrayó que el presidente Javier Milei es tajante en su postura: "si robó fondos públicos, lo echa a patadas".
La postura de Morando: números que "no cierran"
Por su parte, Lucas Morando contradijo la visión del diputado, asegurando que los gastos de Adorni están comprobados y son difíciles de explicar con sus ingresos en blanco. El periodista detalló una serie de consumos llamativos durante el último año:
- Ingresos mensuales de aproximadamente 3 millones de pesos.
- Compras de colchones por 8 millones de pesos.
- Gastos en tecnología (monitor y proyector) por 6 millones.
- Adquisición de un flipper para juegos por 15 millones de pesos.
- Costosas refacciones en su vivienda.
Morando cuestionó la explicación de Adorni sobre el origen de esos fondos, quien habría alegado tener ahorros no declarados que se multiplicaron financieramente (de 200.000 a 500.000 dólares). Según el periodista, aunque la justicia determine su inocencia técnica, existe una "distorsión total" entre sus ingresos y egresos que contradice la ética de transparencia que el gobierno prometió defender. El intercambio concluyó sin acuerdo, con Benegas Lynch insistiendo en que la justicia debe decidir y Morando manteniendo que las pruebas sobre el nivel de gasto son contundentes.
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