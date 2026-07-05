Antonela Roccuzzo no solo desmintió los rumores: lanzó un fuerte mensaje sobre el machismo en los medios
La esposa de Lionel Messi se refirió a los rumores que vinculaban a su marido con Sofi Martínez y marcó una dura crítica al machismo en el periodismo.
Antonela Roccuzzo no solo salió a desmentir los rumores que durante años la vincularon con un supuesto enfado hacia la periodista Sofi Martínez. Al hacerlo, la esposa de Lionel Messi aprovechó el momento para lanzar un mensaje que trasciende el mundo del espectáculo y se instala en el terreno de lo social. "Es parte de las cosas que tenemos que superar como sociedad cuando se ve a una periodista mujer hablando con un hombre", expresó en el mensaje privado que Sofi Martínez reveló en La Once Diez. Con esa frase, Antonela no solo le transmitió tranquilidad a la periodista, sino que puso el dedo en la llaga de un debate que atraviesa al periodismo deportivo: la doble vara con la que se mide a las mujeres que cubren el fútbol, especialmente cuando se acercan a las grandes figuras.
Lo que podría haber sido un simple gesto de cortesía para calmar las aguas se transformó, en las palabras de Antonela, en una declaración de principios. La rosarina, que históricamente ha mantenido un perfil bajo y reservado, decidió esta vez tomar partido y señalar un problema estructural: "ese ruido absurdo que habían armado" no es más que el reflejo de una sociedad que aún penaliza la naturalidad entre un hombre y una mujer en un ámbito laboral. Al visibilizarlo, Roccuzzo no solo defiende a Sofi Martínez, sino que envía un mensaje claro a todas las periodistas que a diario enfrentan especulaciones sobre su vida personal por el simple hecho de ejercer su profesión junto a figuras masculinas.
Este inesperado giro en la narrativa coloca a Antonela en un lugar diferente al que le habían asignado popularmente. Ya no es la "esposa celosa" que mira con recelo a las mujeres que rodean a su marido, sino una mujer que usa su voz para cuestionar los mandatos sociales y respaldar a otras. Y aunque su mensaje fue privado, al hacerse público se convierte en un antecedente valioso para repensar cómo se construyen los rumores en el ambiente del fútbol y, sobre todo, cómo se juzga a las mujeres que forman parte de él. Antonela Roccuzzo, sin quererlo quizás, le dio un nuevo tema a la agenda: el machismo en el periodismo deportivo, una conversación que recién empieza.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario