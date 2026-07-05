Antonela Roccuzzo no solo desmintió los rumores: lanzó un fuerte mensaje sobre el machismo en los medios

Antonela Roccuzzo no solo salió a desmentir los rumores que durante años la vincularon con un supuesto enfado hacia la periodista Sofi Martínez. Al hacerlo, la esposa de Lionel Messi aprovechó el momento para lanzar un mensaje que trasciende el mundo del espectáculo y se instala en el terreno de lo social. "Es parte de las cosas que tenemos que superar como sociedad cuando se ve a una periodista mujer hablando con un hombre", expresó en el mensaje privado que Sofi Martínez reveló en La Once Diez. Con esa frase, Antonela no solo le transmitió tranquilidad a la periodista, sino que puso el dedo en la llaga de un debate que atraviesa al periodismo deportivo: la doble vara con la que se mide a las mujeres que cubren el fútbol, especialmente cuando se acercan a las grandes figuras.