Franco Colapinto habló tras el test en Bahréin y explicó el problema con su Alpine
El piloto argentino sufrió un desperfecto en su Alpine A525 y solo dio 28 vueltas en Bahréin. Qué dijo tras el primer día de pruebas en la Fórmula 1 2026.
No fue el comienzo ideal para Franco Colapinto en la pretemporada de la Fórmula 1. El piloto argentino sufrió un desperfecto técnico en su Alpine A525 durante la primera jornada de ensayos en Bahréin y su auto se detuvo en pista, lo que lo obligó a permanecer casi una hora en los boxes.
Como consecuencia, el pilarense apenas pudo completar 28 vueltas en el circuito, muy lejos del programa previsto por el equipo. El inconveniente contrastó con las buenas sensaciones que había dejado en el shakedown realizado en Barcelona, donde había girado sin mayores contratiempos.
Luego de la sesión, Colapinto explicó: "No fue una mañana tranquila para mí en el coche, ya que un par de problemas truncaron gran parte de nuestro programa previsto. Estas cosas pasan cuando se prueba, sobre todo con un coche nuevo, y es importante que todos aprendamos e implementemos soluciones para la próxima vez".
A pesar del contratiempo, destacó el trabajo del equipo y lo realizado por su compañero: "Pierre pudo dar bastantes vueltas por la tarde, lo que nos da mucho que evaluar y espero que, para cuando vuelva al coche el viernes, podamos tener un día productivo y sumar más vueltas a nuestro total. Será interesante forzar el coche un poco aquí en Baréin mientras seguimos desarrollando nuestro paquete general. Tengo muchas ganas de trabajar con el equipo mañana, seguir de cerca la situación y volver a subirnos al coche más adelante en la semana".
El argentino también remarcó que el panorama fue mejorando con el correr de la jornada: "Estamos dando algunas vueltas más y el coche se ve un poco mejor. Estamos consiguiendo el kilometraje, así que sí, de momento va mejor. La tarde fue un día largo para todos, pero con algunas pruebas que tenemos que hacer. Hay mucho trabajo por hacer, este es recién el comienzo".
Colapinto reconoció que el A525 presentó inconvenientes lógicos de una etapa de pruebas: "Tuvimos algunos problemas, creo que son normales en las pruebas, pero es parte de ello. Así que lo revisaremos todo y esperaremos a que el personal nos ayude a comprender lo que hemos aprendido".
Por último, dejó en claro cuál es su prioridad para los próximos días: "Creo que necesito más vueltas. Encontramos muchas vueltas en Barcelona y yo no he hecho muchas aquí por ahora. Por supuesto, la prioridad personal para los próximos días es conseguir mucho kilometraje y vueltas representativas. Ese será, en parte, el objetivo. También intentar que el coche esté en el mejor momento posible para empezar el año. Así que, sí, creo que hay mucho trabajo y mucho por hacer".
Con el primer día ya en el retrovisor, el argentino apunta a recuperar terreno en las próximas jornadas y sumar rodaje clave antes del inicio oficial de la temporada 2026.
