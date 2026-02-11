Franco Colapinto habló tras el test en Bahréin y explicó el problema con su Alpine

image

Colapinto reconoció que el A525 presentó inconvenientes lógicos de una etapa de pruebas: "Tuvimos algunos problemas, creo que son normales en las pruebas, pero es parte de ello. Así que lo revisaremos todo y esperaremos a que el personal nos ayude a comprender lo que hemos aprendido".

Por último, dejó en claro cuál es su prioridad para los próximos días: "Creo que necesito más vueltas. Encontramos muchas vueltas en Barcelona y yo no he hecho muchas aquí por ahora. Por supuesto, la prioridad personal para los próximos días es conseguir mucho kilometraje y vueltas representativas. Ese será, en parte, el objetivo. También intentar que el coche esté en el mejor momento posible para empezar el año. Así que, sí, creo que hay mucho trabajo y mucho por hacer".

Con el primer día ya en el retrovisor, el argentino apunta a recuperar terreno en las próximas jornadas y sumar rodaje clave antes del inicio oficial de la temporada 2026.