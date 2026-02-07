La llamativa respuesta de Gonzalo Heredia tras quedar fuera de un ranking de galanes argentinos
Su ausencia en el ranking no pasó desapercibida y el comentario del actor explotó en redes.
La publicación de un ranking titulado “Los 10 hombres más lindos de la Argentina” causó un verdadero impacto en redes sociales y se transformó rápidamente en uno de los temas más comentados. El listado, difundido por la cuenta Rankings de Argentina en X, alcanzó más de un millón de visualizaciones en poco tiempo y abrió un intenso debate entre los usuarios, con bromas, ironías y reclamos por varias ausencias.
En los primeros lugares del top ten se ubicaron Rodrigo Guirao Díaz, que lideró la selección, seguido por Franco Colapinto y Rodrigo De Paul. El ranking se completó con una combinación de referentes del espectáculo, el deporte y la televisión, entre ellos Ricardo Darín, Hernán Drago, Julián Serrano, Nicolás Francella, Peter Lanzani, Leandro “Chino” Leunis y Juan Pico Mónaco.
Más allá de los nombres incluidos, una de las reacciones que mayor repercusión generó fue la de Gonzalo Heredia, reconocido galán de la ficción nacional, quien no figuró en la lista. El actor decidió pronunciarse públicamente y lo hizo con una frase breve y filosa: “No entiendo qué pasó”.
El mensaje fue publicado como respuesta directa al posteo original y se viralizó en cuestión de minutos, lo que llevó a Heredia a convertirse en tendencia en X. Mientras muchos usuarios celebraron el tono irónico de su comentario, otros aprovecharon la ocasión para poner en duda los criterios del ranking y señalar su exclusión como una de las más llamativas.
Como suele suceder con este tipo de publicaciones, la lista reavivó la polémica en redes sociales, con elogios, críticas al orden elegido y reclamos por otros nombres que no fueron contemplados. Entre memes y comentarios sarcásticos, los “excluidos” se ganaron un lugar central en la conversación, con Gonzalo Heredia como uno de los más mencionados.
