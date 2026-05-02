"¿Ocho?": el exabrupto de Franco Colapinto que descolocó a la prensa en Miami tras la clasificación

"Hice un buen trabajo ayer (por el viernes) en una pista que no conocía, hoy una pista que conocía un poco más, empecé a empujar un poco más y empecé a encontrar un par de cosas", analizó el pilarense, y concluyó: "Me sentí cómodo empujando, yendo un poquito más al límite, hay cosas para mejorar todavía".

A su vez, Colapinto destacó el esfuerzo técnico del equipo, especialmente considerando las dificultades de tracción en el trazado estadounidense. El joven bonaerense lamentó no contar con ciertas mejoras aerodinámicas, pero valoró el resultado colectivo.

“Obviamente que el alerón trasero me va a ayudar mucho en una pista especialmente con tan poco grip atrás que vas patinando tanto. Hubiera ayudado un montón, pero nada", sostuvo el bonaerense, y señaló: "Creo que lo maximicé con lo que teníamos. Doble Q3 para el equipo. Es un gran día para mí y para el equipo".

Con este 8º lugar, Colapinto iguala su mejor posición de largada histórica (lograda previamente en Azerbaiyán 2024) y partirá este domingo desde la cuarta fila, en busca de puntos.

Para seguir a Franco Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Miami

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17:00