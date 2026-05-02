Franco Colapinto, tras la Sprint en el GP de Miami: "El toque de Max Verstappen me condicionó"
El argentino finalizó décimo tras una largada complicada. Aun así, se mostró confiado de cara a la clasificación y la carrera principal.
Franco Colapinto tuvo actividad este sábado en el Gran Premio de Miami con su participación en la carrera Sprint, donde finalizó en la décima posición. El piloto de Alpine había largado desde el octavo lugar, pero un contacto en el inicio y algunas complicaciones con el rendimiento de su monoplaza condicionaron su resultado.
En los primeros metros, Colapinto protagonizó un roce con Max Verstappen que lo hizo perder posiciones. Con el correr de las vueltas, también fue superado por Isack Hadjar, lo que terminó de relegarlo en la tabla.
Tras la carrera, el joven de 22 años analizó lo sucedido en diálogo con ESPN: “Me condicionó porque me hizo perder dos puestos. Después, con el aire sucio en una pista tan caliente, yendo a dos segundos atrás de Pierre se calientan más las gomas. Es una pena. Sin ese toque podría haber sumado. Yendo atrás (de otro auto) es más complicado”, explicó, haciendo foco en las dificultades para mantener el ritmo.
Además, se refirió a las diferencias técnicas con su compañero y el impacto en el rendimiento del auto: “Igualmente, patinando mucho atrás, con poco grip (agarre), sobrecalentando mucho las gomas traseras con el alerón viejo, creo que me afecta un poco no tener los puntos de carga porque voy patinando más. Al ser una pista que es tan limitante en la parte de atrás, con tanta degradación trasera, el tener menos downforce atrás es lo que más me afecta. Obviamente, ayer fue una buena qualy con esos puntos de carga menos que tengo, pero en la carrera capaz se nota más por el sobrecalentamiento”.
Más tarde, en conversación con Fox Sports, amplió su análisis sobre el incidente inicial: “No sabía que estaba Hamilton del otro lado y nos tocamos. Perdí un par de posiciones y ahí me comprometí la carrera. Después tuve muy poco grip atrás, creo que con las presiones tan altas este fin de semana es difícil la carrera. Vamos patinando por todos lados, muy poca tracción y se sobrecalienta mucho la goma de atrás. Hay que laburar para la qualy, sabiendo cómo fue la carrera de hoy y estar mejor mañana”.
El argentino también hizo hincapié en una de las principales debilidades que encontró durante la jornada: “Creo que es donde nos está costando un poco más. En la FP1 también no estuvimos bien. Pero creo que es más que nada por el poco grip que tenemos atrás. Es algo que puede venir del alerón. Al tener menos downforce atrás voy patinando más que Pierre y me está costando más por eso. Hay que tratar de entender si podemos mejorar algo y hacer una mejor qualy”.
A pesar de las complicaciones, Colapinto se mostró optimista de cara a lo que resta del fin de semana: “Fue un buen día ayer. Hoy costó un poquito más en la carrera, pero vamos por el camino correcto. Hay que seguir trabajando y mejorar el ritmo de carrera”.
Por último, valoró el acompañamiento del público: “Muy feliz, es como una carrera en casa. Feliz de tener tanto apoyo y ojalá darles una buena carrera mañana”.
Con la clasificación por delante, el argentino buscará ajustar detalles y dar un paso adelante en su rendimiento para la carrera principal.
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