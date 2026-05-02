Franco Colapinto, tras la Sprint en el GP de Miami: "El toque de Max Verstappen me condicionó"

El argentino también hizo hincapié en una de las principales debilidades que encontró durante la jornada: “Creo que es donde nos está costando un poco más. En la FP1 también no estuvimos bien. Pero creo que es más que nada por el poco grip que tenemos atrás. Es algo que puede venir del alerón. Al tener menos downforce atrás voy patinando más que Pierre y me está costando más por eso. Hay que tratar de entender si podemos mejorar algo y hacer una mejor qualy”.

A pesar de las complicaciones, Colapinto se mostró optimista de cara a lo que resta del fin de semana: “Fue un buen día ayer. Hoy costó un poquito más en la carrera, pero vamos por el camino correcto. Hay que seguir trabajando y mejorar el ritmo de carrera”.

Por último, valoró el acompañamiento del público: “Muy feliz, es como una carrera en casa. Feliz de tener tanto apoyo y ojalá darles una buena carrera mañana”.

Con la clasificación por delante, el argentino buscará ajustar detalles y dar un paso adelante en su rendimiento para la carrera principal.