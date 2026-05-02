Franco Colapinto logró su mejor clasificación: larga octavo en Miami

Kimi Antonelli se quedó con la pole position

En la parte alta de la grilla, el italiano y líder del campeonato Kimi Antonelli (Mercedes) consiguió la pole position gracias a un excelente tiempo de 1:27,798. Con apenas 19 años, se afianza como uno de los grandes candidatos al título. Antonelli compartirá la primera fila con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien finalizó a 166 milésimas. Por su parte, la segunda fila estará compuesta por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (McLaren).