Franco Colapinto le convidó mate a Lewis Hamilton y la reacción del británico desató las risas en Brasil
El encuentro entre los pilotos dejó un divertido intercambio entre ambos y se viralizó en las redes sociales.
Franco Colapinto volvió a llevar una costumbre bien argentina al mundo de la Fórmula 1. Esta vez, el protagonista de la escena fue Lewis Hamilton, quien tuvo la oportunidad de probar mate por primera vez gracias a la invitación del piloto de Alpine.
El encuentro se produjo este sábado durante el Fan Forum del Gran Premio de Brasil, en el autódromo de Interlagos, en San Pablo. En medio de una presentación que reunió a representantes de Alpine y Ferrari, el bonaerense apareció con su termo y su mate y se acercó al británico para compartir la infusión.
Hamilton aceptó la propuesta, tomó la bombilla y probó un poco. Su reacción no pasó inadvertida: después de hacerle un comentario al oído a Colapinto, provocó una carcajada inmediata del argentino. El momento quedó registrado en distintos videos que rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.
El divertido intercambio entre Colapinto y Hamilton y el agradecimiento a los hinchas argentinos
Durante la charla, el piloto de Ferrari comparó el mate con el té, aunque Colapinto salió en defensa de la bebida tradicional argentina y le aseguró a la moderadora que era todavía mejor. La escena tuvo como espectadores a Charles Leclerc y Pierre Gasly, quienes también participaron de la actividad junto a sus compañeros de equipo.
Además del encuentro con Hamilton, el argentino recibió una cálida bienvenida por parte de los fanáticos que se acercaron al circuito. Entre banderas y cánticos, Colapinto se tomó un momento para agradecer el acompañamiento de quienes viajaron hasta Brasil para seguirlo durante el fin de semana.
“Está lleno de argentinos, es una locura. Nunca vi tantos argentinos juntos. De verdad, gracias. Sé que hicieron un esfuerzo muy grande para venir hasta acá y estoy muy agradecido. Está lleno de banderas argentinas, es un orgullo enorme tenerlos y en especial ser argentino”, expresó ante el público.
No es la primera vez que Colapinto comparte esta tradición con Hamilton. Una semana antes, durante el Gran Premio de México, ambos habían protagonizado otro momento distendido en la fan zone, cuando el argentino le enseñó al británico los pasos para preparar correctamente un mate. En aquella oportunidad, también estuvieron presentes Leclerc y Gasly, mientras Hamilton intentaba familiarizarse con la bombilla y la forma de cebar.
El mate ya se convirtió en una postal habitual de Colapinto dentro del paddock de la Fórmula 1. Antes de Hamilton, el piloto argentino también había compartido la infusión con otros colegas, como Alexander Albon y su actual compañero Pierre Gasly.
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