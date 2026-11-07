Franco Colapinto le convidó mate a Lewis Hamilton y la reacción del británico desató las risas en Brasil

“Está lleno de argentinos, es una locura. Nunca vi tantos argentinos juntos. De verdad, gracias. Sé que hicieron un esfuerzo muy grande para venir hasta acá y estoy muy agradecido. Está lleno de banderas argentinas, es un orgullo enorme tenerlos y en especial ser argentino”, expresó ante el público.

No es la primera vez que Colapinto comparte esta tradición con Hamilton. Una semana antes, durante el Gran Premio de México, ambos habían protagonizado otro momento distendido en la fan zone, cuando el argentino le enseñó al británico los pasos para preparar correctamente un mate. En aquella oportunidad, también estuvieron presentes Leclerc y Gasly, mientras Hamilton intentaba familiarizarse con la bombilla y la forma de cebar.

El mate ya se convirtió en una postal habitual de Colapinto dentro del paddock de la Fórmula 1. Antes de Hamilton, el piloto argentino también había compartido la infusión con otros colegas, como Alexander Albon y su actual compañero Pierre Gasly.