Franco Colapinto, en la previa al Gran Premio de Qatar: "Estamos listos"
El piloto argentino analizó los detalles del próximo desafío, destacó la importancia del circuito de alta velocidad y repasó lo ocurrido en Las Vegas.
La Fórmula 1 entra en su recta final y el Gran Premio de Qatar se presenta como un escenario clave para Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine destacó que la pista de Lusail planteará un desafío particular desde lo técnico. “Las condiciones diferentes en Qatar jugarán un papel importante durante el fin de semana, especialmente porque el circuito también es de alta velocidad”, explicó en las redes oficiales de la escudería.
Además, el fin de semana tendrá la última carrera con formato Sprint de la temporada, lo que obliga a maximizar los ensayos iniciales. “Es fundamental tener una buena primera práctica y estar a punto desde el inicio. Estamos listos para dejarlo todo”, remarcó.
Colapinto también analizó lo ocurrido en el Gran Premio de Las Vegas, donde enfrentó un contexto adverso. “El fin de semana en Las Vegas fue un desafío. Las temperaturas bajas y la lluvia en algunas sesiones complicaron mucho el manejo, especialmente en la clasificación, donde logramos pasar a la Q2 con muy poca adherencia”, recordó.
El pilarense reconoció que su carrera del sábado quedó condicionada desde la salida. “Mi carrera del sábado se vio comprometida cuando sufrimos daños en la parte trasera del auto durante el caos en la Curva 1 y fue difícil recuperarse”, explicó.
Con la vista puesta en lo inmediato, valoró los aprendizajes que dejó el paso por Estados Unidos: “Hay mucho para aprender de Las Vegas y haremos un análisis antes de Qatar para entender cómo podemos aprovechar al máximo las últimas dos rondas”.
El cronograma del fin de semana en Lusail
Este viernes desde las 10.30 (hora argentina), Colapinto afrontará la única práctica libre del fin de semana. A partir de las 14.30 buscará una buena posición en la clasificación correspondiente a la Sprint del sábado. Ese mismo día, desde las 15, se desarrollará la Qualy para la carrera principal del domingo, que se disputará a las 13. Allí, Colapinto buscará sumar sus primeros puntos y cerrar de la mejor manera la penúltima cita del calendario mundial.
