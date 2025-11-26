Franco Colapinto, en la previa al Gran Premio de Qatar: "Estamos listos"

La Fórmula 1 entra en su recta final y el Gran Premio de Qatar se presenta como un escenario clave para Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine destacó que la pista de Lusail planteará un desafío particular desde lo técnico. “Las condiciones diferentes en Qatar jugarán un papel importante durante el fin de semana, especialmente porque el circuito también es de alta velocidad”, explicó en las redes oficiales de la escudería.