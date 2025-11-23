Por qué Franco Colapinto subió al puesto 15 tras haber finalizado 17° en Las Vegas
El piloto argentino de Alpine subió al 15° puesto en el Gran Premio de Las Vegas luego de la descalificación de los McLaren por una infracción técnica.
La noche del Gran Premio de Las Vegas dejó sensaciones encontradas para Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine había cruzado la meta en el 17° lugar, pero horas más tarde subió al 15° puesto por la descalificación de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes incumplieron parámetros técnicos del reglamento.
La maniobra que marcó el destino del argentino ocurrió en el frenaje de la primera curva. Gabriel Bortoleto, con su Sauber, impactó el Aston Martin de Lance Stroll, generando un efecto dominó que obligó a Colapinto a corregir su trayectoria para evitar quedar en medio del incidente. En esa maniobra, Alexander Albon rozó al Alpine y dañó el difusor posterior del A525.
El golpe alteró por completo el comportamiento del auto. Colapinto había largado 15°, con neumáticos duros, y pese a la falta de adherencia logró mantenerse en ritmo durante los primeros tramos de la carrera. Incluso llegó a ubicarse 12°, antes de detenerse en boxes para montar el compuesto medio con el que completó el recorrido. Aun así, la falta de grip en el tren trasero lo dejó indefenso ante los ataques de Yuki Tsunoda, Liam Lawson y Fernando Alonso, quienes lo superaron con facilidad y se alejaron rápidamente. Sobre el final, Max Verstappen lo dobló para tomar una vuelta de ventaja antes de cerrar una victoria contundente.
Tras la carrera, la FIA detectó una infracción técnica en los McLaren de Norris y Piastri. Por irregularidades en el monoplaza, ambos fueron excluidos del clasificador final. Ese cambio modificó los resultados en Las Vegas y permitió que Colapinto ascendiera dos posiciones, quedando finalmente 15°.
El reordenamiento también benefició a varios pilotos. George Russell heredó el segundo puesto y selló su mejor resultado del año, mientras que Andrea Kimi Antonelli sumó su tercer podio en la Fórmula 1. Charles Leclerc quedó cuarto, Carlos Sainz subió al quinto lugar e Isack Hadjar, Nico Hülkenberg y Lewis Hamilton también avanzaron en la tabla. Esteban Ocon y Oliver Bearman ingresaron al top diez.
En la lucha por el Campeonato de Pilotos, Verstappen igualó a Piastri con 366 puntos, aunque el australiano se mantiene segundo gracias a una victoria más. Norris continúa líder con 390 unidades, con solo dos fechas por disputarse. La Fórmula 1 volverá a la acción entre el 28 y el 30 de noviembre en el Gran Premio de Qatar, donde se celebrará una carrera Sprint el sábado 29.
