Por qué Franco Colapinto subió al puesto 15 tras haber finalizado 17° en Las Vegas

El golpe alteró por completo el comportamiento del auto. Colapinto había largado 15°, con neumáticos duros, y pese a la falta de adherencia logró mantenerse en ritmo durante los primeros tramos de la carrera. Incluso llegó a ubicarse 12°, antes de detenerse en boxes para montar el compuesto medio con el que completó el recorrido. Aun así, la falta de grip en el tren trasero lo dejó indefenso ante los ataques de Yuki Tsunoda, Liam Lawson y Fernando Alonso, quienes lo superaron con facilidad y se alejaron rápidamente. Sobre el final, Max Verstappen lo dobló para tomar una vuelta de ventaja antes de cerrar una victoria contundente.