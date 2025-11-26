Los 5 refuerzos que la IA le recomendó a River para reconstruirse en 2026
Tras un 2025 muy por debajo de su historia, el Millonario necesitará una renovación profunda del plantel y ya aparecen los primeros nombres sugeridos por la Inteligencia Artificial.
El 2025 de River terminó antes de tiempo y dejó un saldo inesperado. El equipo de Marcelo Gallardo quedó afuera de la Copa Libertadores, la Copa Argentina y el Torneo Clausura, pero lo que más preocupó puertas adentro fue el desplome general del nivel del plantel en el último tramo del año.
“Parecería que el partido de hoy, por cómo inicia y cómo termina, puede ser una consecuencia de lo que fue este último trimestre, en el que claramente nos fue difícil sostenernos como equipo como había empezado el año. Estoy desilusionado por cómo lo terminamos”, reconoció Gallardo tras la caída ante Racing, que marcó el cierre competitivo del Millonario.
Con al menos seis salidas ya encaminadas y un recambio profundo en marcha, la Inteligencia Artificial elaboró un listado de cinco refuerzos clave para iniciar la reconstrucción en 2026. El análisis apunta a equilibrar todas las líneas: un delantero de elite, un extremo, un mediocampista central, un zaguero joven y un lateral izquierdo de proyección.
Los cinco refuerzos sugeridos por la IA
Rafael Santos Borré – SC Internacional
El nombre que más consenso genera. Conoce la casa, entiende a la perfección el funcionamiento que propone Gallardo y garantiza agresividad en la presión, sacrificio y gol. Su contrato en Brasil va hasta 2028, por lo que la operación sería costosa, pero su llegada le daría al equipo una referencia confiable para reconstruir el ataque tras la salida de Miguel Borja.
Guido Rodríguez – West Ham
La recomendación más ambiciosa. Campeón del mundo en Qatar y con una jerarquía que hoy no abunda en el fútbol argentino. Su contrato en la Premier League entra en su tramo final, un detalle que lo vuelve accesible desde lo económico. Sería el reemplazo ideal para un puesto vacante desde la salida de Enzo Pérez.
Lucas Esquivel – Athletico Paranaense
Con la chance concreta de que Milton Casco deje el club, el lateral zurdo aparece como una alternativa sólida. Tiene 24 años, roce internacional reciente en Brasil y un perfil ofensivo que encaja en los equipos del Muñeco. Proyección, intensidad y margen de crecimiento.
Juan Gabriel Rodríguez – UD Almería
Una apuesta con techo alto. El zaguero completó una buena temporada 2024/25 en España, donde mostró solvencia y capacidad para jugar en equipos sometidos a presión. Con contrato hasta 2027, River podría intentar un préstamo con opción, un esquema que suele conformar a los clubes europeos. Tiene 23 años y potencial de reventa.
Bryan Reyna – Belgrano
Uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol argentino. El peruano combinó gran nivel en Belgrano con actuaciones sólidas en su selección, al punto de haber despertado interés en Brasil. Su pase ronda entre 3 y 5 millones de dólares, una cifra accesible para un extremo de rendimiento inmediato y valor de reventa.
La estrategia según la IA
El análisis final de la herramienta coincide en que River debe reforzar sus pilares para volver a competir en 2026: un volante central de jerarquía y un delantero confiable, roles que quedarían cubiertos con Guido Rodríguez y Santos Borré. Además, plantea “ajustar la defensa” con un central joven y un lateral moderno, como Rodríguez y Esquivel.
El desafío será transformar estas recomendaciones en operaciones concretas, en un mercado que promete ser decisivo para que River deje atrás un año difícil y vuelva a competir por todo.
