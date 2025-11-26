Los 5 refuerzos que la IA le recomendó a River para reconstruirse en 2026

Lucas Esquivel – Athletico Paranaense

Con la chance concreta de que Milton Casco deje el club, el lateral zurdo aparece como una alternativa sólida. Tiene 24 años, roce internacional reciente en Brasil y un perfil ofensivo que encaja en los equipos del Muñeco. Proyección, intensidad y margen de crecimiento.

Juan Gabriel Rodríguez – UD Almería

Una apuesta con techo alto. El zaguero completó una buena temporada 2024/25 en España, donde mostró solvencia y capacidad para jugar en equipos sometidos a presión. Con contrato hasta 2027, River podría intentar un préstamo con opción, un esquema que suele conformar a los clubes europeos. Tiene 23 años y potencial de reventa.

Bryan Reyna – Belgrano

Uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol argentino. El peruano combinó gran nivel en Belgrano con actuaciones sólidas en su selección, al punto de haber despertado interés en Brasil. Su pase ronda entre 3 y 5 millones de dólares, una cifra accesible para un extremo de rendimiento inmediato y valor de reventa.

marcelo gallardo

La estrategia según la IA

El análisis final de la herramienta coincide en que River debe reforzar sus pilares para volver a competir en 2026: un volante central de jerarquía y un delantero confiable, roles que quedarían cubiertos con Guido Rodríguez y Santos Borré. Además, plantea “ajustar la defensa” con un central joven y un lateral moderno, como Rodríguez y Esquivel.

El desafío será transformar estas recomendaciones en operaciones concretas, en un mercado que promete ser decisivo para que River deje atrás un año difícil y vuelva a competir por todo.